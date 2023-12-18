В Раде рассказали о рисках задержки денег от Запада

Украина практически уверена в получении финансовой помощи от Евросоюза, но вопрос в том, когда эти деньги начнут поступать. Об этом сказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

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«В январе должен состояться саммит глав стран — членов Европейского Союза, которые должны принять решение о том, что Украина становится частью семилетнего бюджета ЕС. Соответственно, запускается программа Ukraine Facility, в которую мы составляем план реформ. Украина будет получать транши помощи напрямую в госбюджет после выполнение условий этого плана», — сказала Пидласа.

По ее словам, у нее почти нет сомнений в том, что этот пакет поддержки будет принят Европейским советом.

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«Основной вопрос состоит в том, когда мы сможем получить первый транш. У нас может быть достаточно сложным период первого квартала, когда финансирование всех международных партнеров еще не поступает, поэтому мы рассчитываем, что ЕС как можно скорее примет вопрос о предоставлении бюджетной поддержки Украине. Если это произойдет в январе, это будет идеально для нас», — сказала Пидласа.