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18 декабря 2023, 8:36 Читати українською

В Раде рассказали о рисках задержки денег от Запада

Украина практически уверена в получении финансовой помощи от Евросоюза, но вопрос в том, когда эти деньги начнут поступать. Об этом сказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Украина практически уверена в получении финансовой помощи от Евросоюза, но вопрос в том, когда эти деньги начнут поступать.
Фото:dsnews.ua

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«В январе должен состояться саммит глав стран — членов Европейского Союза, которые должны принять решение о том, что Украина становится частью семилетнего бюджета ЕС. Соответственно, запускается программа Ukraine Facility, в которую мы составляем план реформ. Украина будет получать транши помощи напрямую в госбюджет после выполнение условий этого плана», — сказала Пидласа.

По ее словам, у нее почти нет сомнений в том, что этот пакет поддержки будет принят Европейским советом.

Читайте: Министерство финансов назвало главные источники финансирования бюджета Украины

«Основной вопрос состоит в том, когда мы сможем получить первый транш. У нас может быть достаточно сложным период первого квартала, когда финансирование всех международных партнеров еще не поступает, поэтому мы рассчитываем, что ЕС как можно скорее примет вопрос о предоставлении бюджетной поддержки Украине. Если это произойдет в январе, это будет идеально для нас», — сказала Пидласа.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
18 декабря 2023, 10:06
#
Депутаты могли бы пару месяцев
поработать и бесплатно
на благо Украины.
+
0
TAN72
TAN72
18 декабря 2023, 10:12
#
Зачем им вообще зарплата, если у каждого свой бизнес есть, если не лично то жена ,сын,мать, тёща и т. д.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 декабря 2023, 10:32
#
Как вариант, чтобы шёл стаж для пенсии…
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