В ноябре банки выдали бизнесу кредитов под госгарантии на 2,8 миллиарда

В ноябре по государственным гарантиям на портфельной основе банки выдали 675 кредитов на 2,8 млрд. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Лидером по выдаче таких кредитов продолжает быть Приватбанк. С существенным отрывом на втором месте Ощадбанк.

На 1 декабря 2023 29 банков-кредиторов обслуживают 18 264 кредита на сумму 64,2 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 30,5 млрд гривен. Это около 70% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд. гривен).

В ноябре 2023 года было заключено 675 кредитных договоров на сумму около 2,8 млрд. грн. с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме более 1,4 млрд. гривен.

Благодаря программе государственных гарантий на портфельной основе малый и средний бизнес с 2020 года получил уже 31 523 кредита на общую сумму 99,1 млрд. рублей.

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