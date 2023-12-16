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16 декабря 2023, 10:08 Читати українською

В октябре банки выдали ипотечных кредитов на 1,3 миллиарда

В октябре 2023 года украинские банки выдали 826 ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В октябре 2023 года украинские банки выдали 826 ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Ипотека

По данным ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, объем предоставленных населению кредитов в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 6,8%, а количество — на 1,6%.

Движением ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя», добавили в НБУ.

Так, о выдаче новой ипотеки в октябре проинформировали 6 банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

При этом средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в октябре несколько повысилась — до 7,8% по сравнению с 7,7% в сентябре.

Читайте: Ипотека в Украине дешевле, чем в США. Но риски больше

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в октябре выдали в Киеве и Киевской области — 377 договоров на общую сумму 666,1 млн грн (51,8% от общего объема), Винницкой (52 договора на 84,1 млн грн), Ровенской (52 на 73,2 млн. грн.) и Львовской (41 на 68,9 млн. грн.) областях.

Читайте: «єОселя»: Сколько украинцев уже воспользовались программой

В ходе опроса в ноябре 2023 года ответы предоставили 27 банков с долей 95% общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Источник: Минфин
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