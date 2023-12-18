Курс валют на 18 декабря: доллар подешевел, евро подорожал

В понедельник, 18 декабря, на наличном рынке курс доллара по покупке снизился на 12 копеек, а в продаже на 5 копеек. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 12 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Курс евро вырос на 2 копейки в покупке и подешевел на 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,10−37,60 грн. Евро покупают за 40,45 грн, а продают за 41,12 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,62−37,65, евро — 40,80−40,94 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,04−37,06 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,47−40,48 грн/евро.

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