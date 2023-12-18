NYT оценила убытки западных компаний после ухода из россии в $103 млрд

Западные компании, которые приняли решение уйти из россии после начала военного вторжения рф в Украину, потеряли более $103 млрд, пишет The New York Times со ссылкой на собственный анализ финансовых отчетов компаний.

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Что известно

По информации газеты, из-за «постоянно растущих налогов», которые компании вынуждены платить при уходе из россии, за последний год в бюджет страны поступило не менее $1,25 млрд налогов от продажи бизнеса из западных стран.

Согласно действующим правилам, сделки по продаже российских активов компаний, которые принадлежат лицам из западных стран, должны быть одобрены подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям во главе с министром финансов. Актив должен продаваться с дисконтом не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки.

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Кроме того, компания должна заплатить в бюджет «добровольный» взнос: не ниже 5% от рыночной стоимости активов, если дисконт при продаже не превышает 90%, и 10% от рыночной стоимости, если дисконт составил более 90%. Обычно этот взнос выплачивает покупатель активов.

В августе Reuters со ссылкой на источники писал, что некоторые компании сталкиваются с требованием предоставить дополнительные скидки при продаже активов, и только после этого они получают «зеленый свет» от правительства на продажу своего бизнеса.

По словам одного из собеседников, комиссия «разворачивает» некоторые сделки, объясняя это тем, что оценка стоимости должна быть на 20−30% ниже.

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Другой источник рассказал, что особенно рискуют быть отклоненными сделки на сумму, превышающую $100 млн. Это тормозит продажи и заставляет компании искать альтернативы, пояснил собеседник Reuters.