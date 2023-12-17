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17 декабря 2023, 16:30 Читати українською

Новый президент Аргентины разыграл среди людей свою последнюю депутатскую зарплату

Президент Аргентины Хавьер Милей в прямом эфире в Instagram разыграл среди аргентинцев свою последнюю зарплату, которую он получил в качестве народного депутата до принесения президентской присяги. Об этом пишет Associated Press.

Президент Аргентины Хавьер Милей в прямом эфире в Instagram разыграл среди аргентинцев свою последнюю зарплату, которую он получил в качестве народного депутата до принесения президентской присяги.
Фото: myc.news

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Что известно

Журналисты передают, что Милей «продемонстрировал свой офис и похвастался своими атрибутами президента». В эфире он провел розыгрыш последней месячной зарплаты в должности законодателя — 2,1 млн аргентинских песо (около $2500).

«Это последний розыгрыш моей депутатской зарплаты, потому что я нашел себе другую работу», — сказал в шутку президент Аргентины.

Читайте: Новый президент Аргентины решил перейти на доллар и ликвидировать нацбанк

Победительницей стала женщина, по имени Вероника Гомес. Розыгрыш в офисе президента контролировал нотариус.

Во время своей депутатской кампании два года назад Милей пообещал разыграть свою ежемесячную зарплату, чтобы отделить себя от «касты» политического класса, обвиняемой в постоянных привилегиях.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что президентом Аргентины после подсчета 99,3% голосов стал Хавьер Милей. В прошлом депутат-либертарианец заявил о намерении «сжечь» ЦБ и отказаться от песо в пользу доллара для победы над инфляцией.

Источник: Минфин
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