В странах Европы и США уже более года заморожено около $300 млрд российских суверенных активов, страны Большой семерки (G7) все ближе к передаче этих средств Украине. Об этом пишет Financial Times.
Страны G7 приблизились к конфискации активов рф для Украины — Financial Times
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Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения россии ЕС и США не решались сделать решительный шаг по передаче этих денег Украине, но ситуация похоже меняется. В первую очередь это связано с кризисом финансирования украинских расходов за личные средства.
За ноябрь и декабрь 2023 года в США и ЕС ухудшается ситуация с финансированием Украины, из-за позиции отдельных политиков Украина не может получить десятки миллиардов долларов, что заставляет искать альтернативные пути.
«Американский чиновник заявил, что Вашингтон ведет активные переговоры об использовании российских суверенных активов и считает, что есть короткий срок для принятия решения. Они предположили, что это может быть обсуждено на встрече лидеров G7», — говорится в статье.
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Позиция ЕС более прохладна и направлена в первую очередь на обрезку прибылей для российских компаний.
«Все больше и больше стран указывают на активы и удивляются, почему они все еще остаются там», — рассказал один из европейских дипломатов.
Напомним
Ранее в США сделали решительный шаг к конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Профильный комитет Палаты представителей США поддержал законопроект, позволяющий президенту Джо Байдену конфисковать подсанкционные российские активы.
В июне лидеры стран-членов Евросоюза поддержали план использования замороженных активов Центробанка россии в пользу Украины.
Комментарии - 1
замість допомоги вони нам дають віточку.