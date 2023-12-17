Страны G7 приблизились к конфискации активов рф для Украины — Financial Times

В странах Европы и США уже более года заморожено около $300 млрд российских суверенных активов, страны Большой семерки (G7) все ближе к передаче этих средств Украине. Об этом пишет Financial Times.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения россии ЕС и США не решались сделать решительный шаг по передаче этих денег Украине, но ситуация похоже меняется. В первую очередь это связано с кризисом финансирования украинских расходов за личные средства.

За ноябрь и декабрь 2023 года в США и ЕС ухудшается ситуация с финансированием Украины, из-за позиции отдельных политиков Украина не может получить десятки миллиардов долларов, что заставляет искать альтернативные пути.

«Американский чиновник заявил, что Вашингтон ведет активные переговоры об использовании российских суверенных активов и считает, что есть короткий срок для принятия решения. Они предположили, что это может быть обсуждено на встрече лидеров G7», — говорится в статье.

Читайте: Замороженные активы России приносят немалые прибыли: в ЕС решают как их использовать