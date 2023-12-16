Лидеры Евросоюза согласовали 12 пакет санкций против россии

Австрия пыталась заблокировать принятие 12 пакетов санкций, требуя исключить Raiffeisen Bank International (RBI) из списка международных спонсоров войны, сообщило ранее Reuters со ссылкой на источники.

По словам дипломатических источников Politico, голосование за 12 пакет санкций без Негаммера получилось случайным — канцлер вышел из комнаты, чтобы поговорить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.

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Но его отсутствие при принятии решения напомнило момент, когда лидеры стран ЕС решили начать переговоры о вступлении Украины — тогда из зала вышел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обещавший блокировать этот вопрос.

Хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько разговаривавших с Reuters австрийских чиновников заявили, что не хотят полностью разрывать многолетние связи с россией в надежде на возобновление отношений.