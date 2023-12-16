Лидеры Европейского Союза согласовали 12 пакет санкций против россии. Об этом сообщается в коммюнике их саммита. Об этом пишет Politico.
Лидеры Евросоюза согласовали 12 пакет санкций против россии
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Австрия пыталась заблокировать принятие 12 пакетов санкций, требуя исключить Raiffeisen Bank International (RBI) из списка международных спонсоров войны, сообщило ранее Reuters со ссылкой на источники.
По словам дипломатических источников Politico, голосование за 12 пакет санкций без Негаммера получилось случайным — канцлер вышел из комнаты, чтобы поговорить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.
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Хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько разговаривавших с Reuters австрийских чиновников заявили, что не хотят полностью разрывать многолетние связи с россией в надежде на возобновление отношений.
Напомним
15 ноября Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией представили государствам-членам предложение о 12 пакетах санкций против рф.
Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и ИТ-секторов россии, а также «других важных экономических операторов».
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