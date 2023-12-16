На что именно украинцы тратят деньги в интернете — исследование

87% респондентов считают, что покупать онлайн легко. Однако не все пользователи сети используют ее с одинаковой интенсивностью и набором действий, в том числе для совершения покупок. В исследовании пользователи были распределены на шесть сегментов.

Активных и высокововлеченных потребителей в онлайне — не более трети (36%).

К ним можно отнести сегмент под условным названием «продвинутые». Это пользователи, интенсивно потребляющие и создающие контент, следящие за коммуникациями брендов, сравнивают их ценности, продукты и услуги между собой. 54% из них совершают покупки онлайн по крайней мере раз в день. Но это одновременно и самый маленький сегмент — таких среди респондентов всего 6%.

Другой активный сегмент — сплетники (16%). В онлайне они почти каждый день покупают товары и услуги онлайн (13%), оплачивают счета (17%) и пользуются интернет-банкингом (62%).

Также к активным пользователям относим сегмент «прагматиков», составляющий 14%. Они используют интернет для получения новостей и тематической информации и являются активными пользователями образовательных сервисов и медиа. Финансовые действия онлайн совершают не чаще нескольких раз в неделю.

Остальные две трети респондентов (64%) — менее активные диджитал-покупатели. Искатели развлечений, доля которых составляет 19% и которые в онлайне преимущественно потребляют онлайн-игры и развлекательный контент в соцсетях, достаточно инертны в осуществлении финансовых операций в интернете. Несколько раз в месяц и реже сравнивают цены на товары и услуги (53%), пользуются банковскими онлайн-сервисами (36%).

Умеренные (сегмент объемом в 25% от выборки в целом), использующие интернет для поиска информации и чтения новостей, не активно осуществляют финансовые действия онлайн, ограничиваясь совершением большинства операций раз или несколько раз в месяц. Исключение составляет сравнение цен на товары и услуги (38%) и пользование банковскими сервисами (38%) — эти операции «умеренные» более склонны осуществлять несколько раз в неделю.

«Непривлеченные» (20% респондентов), редко находящиеся в статусе «в сети» и для которых интернет является преимущественно источником связи, почти или совсем не совершают финансовых действий онлайн. Среди «Непривлеченных» наибольшая доля тех, кто предпочитает покупки оффлайн (48%). Они отмечают, что испытывают трудности при совершении покупок онлайн (13%).