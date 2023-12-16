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16 декабря 2023, 11:16 Читати українською

Украина «в ближайшие дни» получит транш от ЕС на 1,5 миллиарда евро

Европейская комиссия одобрила перечисление Украине последнего транша из программы макрофинансовой помощи, которая позволит поддержать финансовую стабильность правительства. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции после завершения саммита ЕС, сообщает «Европейская правда».

Европейская комиссия одобрила перечисление Украине последнего транша из программы макрофинансовой помощи, которая позволит поддержать финансовую стабильность правительства.
Фото:pravda.com.ua

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Что известно

Фон дер Ляен напомнила, что в настоящее время остается не перечисленным Киеву полтора миллиарда евро из суммы, выделенной для Украины.

«В ближайшие дни мы перечислим 1,5 млрд евро — последний транш в программе этого года», — заявила она. Как известно, перечисление средств МФД осуществляется при условии выполнения определенных условий, однако программа для Украины поддерживает стабильность бюджета во время войны.

Финансовая поддержка Украины

На год был предусмотрен пакет макрофинансовой поддержки общим объемом 18 млрд евро, из них 16,5 млрд евро уже перечислены Киеву.

Урсула Фон дер Ляен считает, что эта сумма поможет Украине продержаться до утверждения Евросоюзом новой программы на сумму 50 млрд.

«Это поможет профинансировать расходы в начале 2024 года, создав небольшой, но важный мост», — объяснила она.

Читайте: Венгрия наложила вето на выделение 50 миллиардов евро помощи Украине от ЕС

Вето Венгрии

Напомним, утверждение 50-миллиардной программы задержалось из-за вето Венгрии. Однако в Еврокомиссии утверждают, что деньги для помощи Украине есть, нужно «рабочее решение» для принятия программы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
16 декабря 2023, 12:36
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Хотел пошутить про наших барыг, но не буду.
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