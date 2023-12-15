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15 декабря 2023, 19:15 Читати українською

Только 8% компаний считают, что налоговый режим в Украине помогает в бизнесе — опрос

Налоговый режим в Украине оценивается как удовлетворительный 52% компаний, 40% считают, что он препятствовал развитию бизнеса и привлечению инвестиций, и только 8% — что он способствовал развитию их бизнеса. Об этом свидетельствуют данные опроса Европейской бизнес ассоциации.

Налоговый режим в Украине оценивается как удовлетворительный 52% компаний, 40% считают, что он препятствовал развитию бизнеса и привлечению инвестиций, и только 8% - что он способствовал развитию их бизнеса.

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Общая оценка налогового индекса в Украине снизилась до 2,85 балла из пяти возможных. Этот показатель продолжает находиться в отрицательной плоскости, как и в прошлом году.

Самая низкая оценка среди факторов, влияющих на расчет индекса, получила качество налогового законодательства. Она оценивается в 2,63 балла. 39% респондентов оценивают качество законодательства отрицательно, 52% — удовлетворительно и только 9% — положительно.

Основными причинами низкой оценки качества налогового законодательства есть постоянные изменения, противоречия, неоднозначные положения и его сложность.

42% респондентов считают процедуру администрирования налогов и подготовки налоговой отчетности обременительной (2,67 балла). Как и в прошлом году, 41% оценивают эту процедуру удовлетворительно. Только 17% считают ее легкой (20% — в 2022 году).

Больше респонденты жалуются на количество времени, затраченного на подготовку налоговой отчетности и уплату налогов, поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним, а также их непонятность.

Почти не изменилась оценка качества налогового обслуживания — 3,03 балла. Около половины респондентов (48%) считают качество обслуживания удовлетворительным, 31% удовлетворены обслуживанием и 21% — недовольны.

46% было комфортно работать с налоговой службой, 16% — сложно. У 17% опрошенных компаний вопрос был решен удовлетворительным образом, у 63% — частично.

Оценка фискального давления получила самый высокий балл — 3,07. Впрочем, участники опроса сообщили об увеличении фискального давления по сравнению с прошлым годом. Лишь 7% (4% в 2022 году) не почувствовали никаких проявлений давления по отношению к своей компании. Четверть опрашиваемых сообщают об ощутимом фискальном давлении, 40% — об умеренном.

Среди проявлений фискального давления бизнес назвал необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами — 64% опрошенных.

Существенно возросло количество жалоб на необоснованные информационные запросы (55%) и специальную блокировку налоговых накладных (41%). В прошлом году таковых было 27% и 23% соответственно.

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В 2023 году 52% сталкивались с проблемой блокирования НДС накладных, 21% — с несоблюдением сроков валютного контроля за ВЭД и применения пени. 17% сообщили о проблемах с получением возмещения НДС и нарушениях со стороны налоговой в проведении проверок (в частности, в сфере подакцизных алкогольных и табачных товаров, подакцизного горючего, РРО/ПРРО).

Исследование «Налоговый индекс» ЕБА проводит с 2011 года. Индекс состоит из четырех равнозначных компонентов: качество налогового законодательства, обременительность/легкость администрирования налогов, фискальное давление, качество налогового обслуживания. В текущем опросе приняло участие 75 специалистов в сфере налогов и финансов членских компаний ЕБА. Опрос проводился с 14 ноября по 1 декабря.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Kharakternyk
Kharakternyk
15 декабря 2023, 19:51
#
Ці 8% мабуть з наближених до влади.
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paulball
paulball
15 декабря 2023, 19:53
#
Обналичники)))
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