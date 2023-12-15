Нацбанк будет популяризировать платежи при помощи QR-кода — они уже доступны 70% физлиц-владельцам счетов

На текущий момент свыше 70% физлиц-владельцев текущих счетов имеют возможность использовать QR-код для переводов через свои банки, которые уже реализовали в своих платежных приложениях обработку QR-кода в формате Нацбанка.

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Об этом сообщается в письме Национального банка № 57−0008/92181, подписанном зампредом НБУ Алексеем Шабаном.

Регулятор собирается популяризировать QR-код в мгновенных платежах, для чего приглашает на 20 декабря экспертов для обсуждения таких вопросов:

Использование QR-кода для инициирования переводов.

Алгоритмы обработки QR-кода/Deeplink после их сканирования/активации.

Обеспечение единого опыта пользователей при использовании QR-кода.

«Использование QR-кода как способа передачи реквизитов для осуществления переводов, приобретает все большую популярность в мире. Преимуществами для плательщика является удобство, скорость и безошибочность создания платежной инструкции, обеспечены путем ее автоматического формирования в платежном приложении банка», — отмечается в документе Нацбанка.