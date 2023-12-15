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15 декабря 2023, 16:23 Читати українською

Нацбанк будет популяризировать платежи при помощи QR-кода — они уже доступны 70% физлиц-владельцам счетов

На текущий момент свыше 70% физлиц-владельцев текущих счетов имеют возможность использовать QR-код для переводов через свои банки, которые уже реализовали в своих платежных приложениях обработку QR-кода в формате Нацбанка.

На текущий момент свыше 70% физлиц-владельцев текущих счетов имеют возможность использовать QR-код для переводов через свои банки, которые уже реализовали в своих платежных приложениях обработку QR-кода в формате Нацбанка.►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиОб этом сообщается в письме Национального банка № 57−0008/92181, подписанном зампредом НБУ Алексеем Шабаном.
Фото: НБУ

Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Об этом сообщается в письме Национального банка № 57−0008/92181, подписанном зампредом НБУ Алексеем Шабаном.

Регулятор собирается популяризировать QR-код в мгновенных платежах, для чего приглашает на 20 декабря экспертов для обсуждения таких вопросов:

  • Использование QR-кода для инициирования переводов.
  • Алгоритмы обработки QR-кода/Deeplink после их сканирования/активации.
  • Обеспечение единого опыта пользователей при использовании QR-кода.

«Использование QR-кода как способа передачи реквизитов для осуществления переводов, приобретает все большую популярность в мире. Преимуществами для плательщика является удобство, скорость и безошибочность создания платежной инструкции, обеспечены путем ее автоматического формирования в платежном приложении банка», — отмечается в документе Нацбанка.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
innapcholko
innapcholko
15 декабря 2023, 17:44
#
Видели эти платежи по QR кодам с конскими комиссиями…
+
0
Три літри
Три літри
15 декабря 2023, 19:42
#
Інна, ви знов брешете.

У цих платежів немає ніяких комісій, крім тих які банк вписав в тариф вашої карти. В купі банків банківський переказ немає комісії — обирайте правильний банк.
+
0
Три літри
Три літри
15 декабря 2023, 19:41
#
Платежі через QR-коди зроблеми трохи через жогу: немає можливості вибрати через який банк платити, треба сканувати застосунком саме того банку через який збираєшься робити платіж.
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