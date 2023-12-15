Почти половина пользователей Binance использует криптовалюты, чтобы получить дополнительный доход — опрос

Почти половина (45%) пользователей используют криптовалюту не только как инвестицию, но и способ заработка дополнительных средств. Об этом свидетельствуют данные опроса криптовалютной биржи Binance .

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На основе выборки из более 1000 респондентов оказалось, что многие видят в криптовалюте средство для сбережения (19%) и защиты от инфляции (9%). 36% респондентов отметили, что основной мотивацией для использования крипт является достижение финансовой безопасности и независимости.

Кроме финансовой независимости, пользователи отметили, что криптовалюта помогает им экономить на комиссиях и времени при работе с традиционными финансовыми системами.

Более трети поделились тем, что высокие комиссии (19%) и медленное время транзакций (14%) были самыми большими проблемами при работе с традиционными финансовыми системами и услугами.

Другие ключевые результаты опроса

76% считают, что криптовалюта может помочь снизить финансовое неравенство, предлагая больше прозрачности и безопасности в финансовых операциях;

23% пользуются криптовалютой для дополнения своего основного дохода, а другие для сбережений на будущее;

36% используют криптовалюту для еженедельных покупок, в частности, для онлайн-шопинга, международных операций и покупок в физических магазинах;

большинство (59%) пользуются криптовалютой уже больше года;

36% используют криптовалюту для накопления средств, ценя финансовую независимость, которую она предлагает.

На недавнем Binance Super MeetUp во Львове представлены статистические данные, открывающие аспекты поведения украинских пользователей криптовалют.

Почти половина (49%) пользователей Binance в Украине придерживаются стратегии Hold on for Dear Life (HODL), что означает долгосрочное сохранение криптовалютных активов.

«Это свидетельствует о высоком уровне доверия к будущему развитию криптовалют и видения их как долгосрочных инвестиций», — говорится в сообщении Binance.

Кроме этого, 23% пользователей активно торгуют на криптовалютном рынке, а 22% получают пассивный дополнительный доход.

Опрос

Результаты опроса базируются на общей выборке 1172 человек. Опрос проводился с 15 ноября по 6 декабря 2023 г. на платформе Binance Survey и был открыт для пользователей, зарегистрированных в Азии и Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Европе, Африке и Латинской Америке.