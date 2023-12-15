В Украине резко возросло количество кассовых аппаратов: на 41% за два месяца

В октябре-ноябре количество регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) возросло до 383,1 тыс, что на 41% больше по сравнению с январем-сентябрем. Об этом в Telegram написал глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев .

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Нардеп подчеркнул, что с 1 октября 2023 г в Украине начала действовать ответственность за отсутствие кассовых аппаратов у предпринимателей. На этом фоне количество новых РРО за октябрь-ноябрь выросло на 41%.

«Среднемесячное количество чеков в октябре-ноябре достигло отметки в 22,8 млн штук, что на 18,7% больше, чем в январе-сентябре 2023 года», — сообщил Гетманцев.

Он отметил, что процесс полной фискализации торговли завершился.

РРО обязательно для предпринимателей, ведущих расчетные операции в наличной или безналичной формой при продаже товаров или услуг. Начиная с 1 января 2022 года РРО/ПРРО стал обязательным для ФЛП второй, третьей и четвертой групп и работающих на общей системе налогообложения в городах с населением более 25 тыс человек.

В начале российского вторжения Верховная Рада запретила штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО. В июне 2023 года депутаты приняли законопроект № 8401, возвращающий штрафы за работу без выдачи фискального чека.

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