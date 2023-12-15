Абанк и Mastercard запустили эквайринговый сервис быстрого зачисления средств на счет предпринимателя

Киев, 14 декабря 2023 г. — Абанк в сотрудничестве с глобальной технологической компанией Mastercard запустили уникальное в Украине решение, позволяющее предпринимателям получать средства от продажи товаров и услуг, оплаченных безналично через POS-терминал или в онлайне, максимально быстро — в режиме почасовой выплаты на счет.

Сервис «Гроші POSтійно» от Абанка и Mastercard позволяет представителям микро- и малого бизнеса удобно и быстро получать средства от эквайринга на бизнес-счет, таким образом уменьшая потребность предпринимателей в наличных деньгах или привлечении дополнительных способов финансирования для текущих бизнес-затрат.

«Одним из барьеров для украинских предпринимателей в использовании эквайринга является то, что от продажи до фактического зачисления средств на счет бизнеса проходит определенное время — обычно возмещение осуществляется на следующий день. Технологическое решение, которое мы разработали с Mastercard, решает эту проблему, предоставляя компаниям, не имеющим достаточного объема собственных оборотных средств, дополнительные возможности для развития бизнеса», — подчеркнул руководитель направления малого и среднего бизнеса Абанка Александр Николенко.

Сегодня услуга уже работает в тестовом режиме и вскоре будет доступна всем желающим предпринимателям.

«Безналичные и цифровые технологии сегодня играют немаловажную роль в развитии бизнеса предпринимателей. Недавнее исследование Mastercard показало, что каждый пятый украинский предприниматель получает доход от продаж исключительно в безналичной форме, а еще для 53% безнал приносит более половины дохода. Поэтому совместно с партнерами мы продолжаем внедрять технологические решения, позволяющие предпринимателям получить дополнительные возможности от безналичных оплат, в частности, возможность максимально быстрого зачисления средств на бизнес-счет», — отмечает Валерий Новиков, директор по развитию коммерции Mastercard в Украине.

Напомним, подключение услуг эквайринга в Абанке доступно также онлайн.

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Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

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