Курс валют на 15 декабря: доллар подешевел, евро — подорожал

В пятницу, 15 декабря, на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 20 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар потерял 2 копейки в покупке и 5 копеек в продаже. Курс евро вырос на 10 копеек в покупке и на 24 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,15−37,70 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,58−37,60, евро — 40,80−41,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,98−37,00 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,66−40,67 грн/евро.

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