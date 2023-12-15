Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2024 год

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2024 год, решение поддержали 80 депутатов. Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме более 72,6 млрд грн, расходы — свыше 85,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

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Наибольший удельный вес доходов составляют налоговые поступления, по которым налог на доходы физических лиц (НДФЛ) запланирован в сумме 32 млрд грн, налог на прибыль предприятий составляет 7,5 млрд грн. Местные налоги — 16,8 млрд грн, средства от продажи земли — 2,8 млрд грн.

Основным направлением финансирования является традиционно сфера образования — на нее было выделено более 27,2 млрд грн, что составляет более 32% расходов городского бюджета. На транспорт, дорожное хозяйство и связь в смете Киева запланировано более 23,8 млрд. грн. или 28% бюджета города.

На жилищно-коммунальное хозяйство — 8,2 млрд грн, социальную защиту — 7,8 млрд грн, здравоохранение — около 6 млрд грн, культуру и искусство — 1,7 млрд грн, физическую культуру и спорт — 1,5 млрд грн.

Кроме того, предусмотрено выделить 1 млрд грн за счет свободного остатка на выполнение городской целевой программы по организации военной службы, выполнения воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в городе Киеве «Защитник Киева» на 2022−2024 годы.

Программа экономического и социального развития Киева

Депутаты также приняли Программу экономического и социального развития Киева на 2024−2026 годы. В 2024 году мероприятия Программы будут сосредоточены на создании безопасных условий проживания и пребывания в городе, адаптации участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц, создании условий для их реинтеграции в социум.

«Также уделено внимание предоставлению социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью. Учтены и особенности обеспечения устойчивости городского хозяйства в условиях военного положения, создание удобного, безопасного и инклюзивного пространства во всех областях жизнедеятельности города», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год.