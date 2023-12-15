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15 декабря 2023, 9:28 Читати українською

Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2024 год

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2024 год, решение поддержали 80 депутатов. Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме более 72,6 млрд грн, расходы — свыше 85,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2024 год, решение поддержали 80 депутатов.
Фото: kmr.gov.ua

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Наибольший удельный вес доходов составляют налоговые поступления, по которым налог на доходы физических лиц (НДФЛ) запланирован в сумме 32 млрд грн, налог на прибыль предприятий составляет 7,5 млрд грн. Местные налоги — 16,8 млрд грн, средства от продажи земли — 2,8 млрд грн.

Основным направлением финансирования является традиционно сфера образования — на нее было выделено более 27,2 млрд грн, что составляет более 32% расходов городского бюджета. На транспорт, дорожное хозяйство и связь в смете Киева запланировано более 23,8 млрд. грн. или 28% бюджета города.

На жилищно-коммунальное хозяйство — 8,2 млрд грн, социальную защиту — 7,8 млрд грн, здравоохранение — около 6 млрд грн, культуру и искусство — 1,7 млрд грн, физическую культуру и спорт — 1,5 млрд грн.

Кроме того, предусмотрено выделить 1 млрд грн за счет свободного остатка на выполнение городской целевой программы по организации военной службы, выполнения воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в городе Киеве «Защитник Киева» на 2022−2024 годы.

Программа экономического и социального развития Киева

Депутаты также приняли Программу экономического и социального развития Киева на 2024−2026 годы. В 2024 году мероприятия Программы будут сосредоточены на создании безопасных условий проживания и пребывания в городе, адаптации участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц, создании условий для их реинтеграции в социум.

«Также уделено внимание предоставлению социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью. Учтены и особенности обеспечения устойчивости городского хозяйства в условиях военного положения, создание удобного, безопасного и инклюзивного пространства во всех областях жизнедеятельности города», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
15 декабря 2023, 9:51
#
Доходи 72,6, видатки 85,3, це як???
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
15 декабря 2023, 10:53
#
Сюда заложены различные строительства, брусчатка и так далее, может ещё всплывут очередные закупки «овощерезок». Никто свои коррупционные растраты не будет урезать даже во время войны и проблем в экономике.

А то что расходы превышают доходы — «не проблема», оплатят с чего-нибудь (может резервы есть, кредиты или помощь от госбюджета), все равно все эти коррупционные схемы в конечном итоге платят обычные жители, поэтому властей не слишком беспокоят эти расходы.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
15 декабря 2023, 11:54
#
При наличии дефицита бюджета должны быть четко прописаны источники финансирования, иначе это не бюджет, а филькина грамота.Тме более это 18%-страшно много. Я про то, что это не бюджет, а клоунада
+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
15 декабря 2023, 10:17
#
Голова фракції «ЄС» Петра Порошенка у Київраді Володимир Прокопів під час голосування за бюджет столиці заявив, що Києву не потрібно орієнтувати міський бюджет на війну, робити це повинна держава, а «міста мають жити своїм життям»
+
+5
Exba
Exba
15 декабря 2023, 10:26
#
Везде суббота, а у нас четверг
+
+30
Moonlighter
Moonlighter
15 декабря 2023, 10:49
#
Ну так в чем он не прав? У государства есть бюджет на оборонку, где на дроны на должны были закладывать средства. При чем тут деньги Киева? Все эти безмозглые дети под киевской радой лучше бы чем-то полезным занимались. Не защищаю Кличко, но не вижу митингов возле Верховной Рады.
+
0
Tido oss
Tido oss
15 декабря 2023, 11:14
#
Чотко
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