Национальный банк Украины установил на 15 декабря 2023 года официальный курс гривны на уровне 36,9913 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

НБУ на 15 декабря установил официальный курс евро на уровне 40,41 грн.

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и продаже. Евро подорожало на 37 копеек в покупке и на 36 копеек в продаже.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.