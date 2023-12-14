НБУ может снять ограничения на репатриацию новых дивидендов

Национальный банк в рамках валютной либерализации отрабатывает возможность репатриации новых дивидендов, чтобы стимулировать инвестиции в экономику. Об этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

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«Бизнес должен инвестировать в Украину, и соответственно для бизнеса крайне важно получать дивиденды. Мы отрабатываем вопросы либерализации новых дивидендов. Какие важные условия для этого решения? Мы понимаем количественный вопрос этого решения, поэтому будем исходить из уровня международных резервов, ритмичности международной помощи при принятии этого решения», — сказал Гелетий.

Он отметил, что Нацбанк также учитывает параметры финансовой стабильности и инфляции, когда обсуждает решение по валютной либерализации.

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«Мы вскоре перейдем, я надеюсь, к практической реализации второго этапа — это вопрос либерализации торгового финансирования, а это выплаты процентов по кредитам для бизнеса. Это значительные объемы, поэтому, чтобы двигаться по этим либерализационным мерам, нам необходимо иметь надлежащий объем резервов», — добавил Гелетий.