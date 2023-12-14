Укрэнерго стало полноправным членом европейской сети ENTSO-E

Укрэнерго стало полноправным членом ENTSO-E — европейской сети операторов системы передачи электроэнергии, объединяющей 43 оператора в 39 странах Европы. Соответствующее решение участники ENTSO-E приняли сегодня на Генеральной Ассамблее в Брюсселе, сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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«С 1 января 2024 года наша компания будет равна правам и обязанностям с операторами энергосистем европейских стран. Укрэнерго будет голосовать во время заседаний высших руководящих органов ENTSO-E», — написал Кудрицкий в Facebook.

Он также отметил, что у Укрэнерго будет четвертое по размеру количество голосов среди операторов энергосистем ENTSO-E, а значит, украинский оператор системы передачи будет влиять на стратегическое развитие и правила функционирования общеевропейской энергетической сети.

«Приобретение юридического статуса полноправного члена в ENTSO-E — логичный следующий шаг после подтверждения ENTSO-E соответствия украинской энергосистемы ключевым европейским техническим требованиям и переходу к постоянной синхронной работе с европейской сетью. Это не точка — это только начало новой эры в энергетике Украины и Европы», — заявил Кудрицкий.

Первая инициатива Укрэнерго

Глава Укрэнерго также сообщил, что первой инициативой Укрэнерго на следующей генеральной ассамблее ENTSO-E станет создание общеевропейского пула критических материалов и оборудования для быстрого восстановления энергосистемы на основе нашего опыта противодействия российскому ракетно-дроновому террору.