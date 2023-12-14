Курс валют на вечер 14 декабря: евро на межбанке резко ушел вверх

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и продаже. Евро подорожал на 37 копеек в покупке и на 36 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 14 декабря Закрытие 14 декабря Изменения доллар 37,02/37,04 36,98/37,00 4/4 евро 40,29/40,30 40,66/40,66 37/36

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,70 грн. Евро покупают за 40,20 грн, а продают за 40,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,65, евро — 40,70−40,86 грн.

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