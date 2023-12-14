К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и продаже. Евро подорожал на 37 копеек в покупке и на 36 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 14 декабря: евро на межбанке резко ушел вверх
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Открытие 14 декабря
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Закрытие 14 декабря
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Изменения
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37,02/37,04
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36,98/37,00
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4/4
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40,29/40,30
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40,66/40,66
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37/36
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,70 грн. Евро покупают за 40,20 грн, а продают за 40,85 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,65, евро — 40,70−40,86 грн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
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Станом на 18.00 13.12.2023 наші спеціалісти розпочали включення голосового зв`язку по всій Україні. Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. У такому випадку рекомендуємо абонентам ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ телефони і відключити послугу VoLTE — це можна зробити в налаштуваннях телефону.
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