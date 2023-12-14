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14 декабря 2023, 18:42 Читати українською

Швеция утвердила зимний пакет помощи Украине на 124 миллиона евро

Правительство Швеции утвердило зимний пакет помощи Украине на 124 млн евро. Об этом сообщает представительство Швеции в ЕС в соцсети X (ранее Twitter).

Правительство Швеции утвердило зимний пакет помощи Украине на 124 млн евро.
Фото: pixabay.com

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«Украина борется за свое выживание и за безопасность и свободу Европы. Это решающее время для поддержки Украины. Сегодня правительство Швеции одобрило зимний пакет для Украины в размере 124 млн евро на гражданскую инфраструктуру. Будущее Украины — в ЕС» — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что новый пакет поддержки был представлен в понедельник, 11 декабря, премьер-министром Ульфом Кристерссоном и министром международного развития, сотрудничества и внешней торговли Йоханом Форсселлом.

По словам Кристерссона на пресс-конференции, это самая большая сегодня поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине.

Большая часть средств, 900 миллионов шведских крон, пойдет в фонд Всемирного банка по восстановлению Украины. Фонд поддерживает инфраструктуру Украины в сфере энергетики, жилищного строительства, здравоохранения и транспорта.

Деньги, взятые из бюджета помощи Швеции, среди прочего пойдут на закупку оборудования для отопления и увеличения пропускной способности украинской электросети. Речь идет также о других мерах, которые помогут украинцам пережить зиму, например, строительство приютов.

По словам Форсселла, это было востребовано украинской стороной.

Источник: Минфин
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