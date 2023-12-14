Эстония выделила 80 миллионов евро на военную помощь Украине

Правительство Эстонии одобрило предоставление долгосрочной военной помощи Украине для защиты от российской агрессии. Об этом пишет «Европейская правда».

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Что известно о пакете помощи

Согласно сообщению, новый пакет помощи включает в себя «большое количество» противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для легкого вооружения, различные транспортные средства и суда, а также водолазное снаряжение.

Ведомство не разглашает точные суммы пособий по соображениям безопасности. Стоимость пакета составляет около 80 миллионов евро.

«Этот пакет помощи сформирован с целью получения максимальной пользы для Украины без ущерба для собственной обороноспособности Эстонии. Мы заменяем необходимые запасы», — пояснил министр обороны Ханно Певкур.

По его словам, Эстония продолжит оказывать значительную и устойчивую поддержку Украине, пока Киев не выиграет войну, ведь на кону не только безопасность Украины, но и безопасность Эстонии, трансатлантическая и глобальная безопасность в целом.

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«Так же как в прошлом году Javelin от Эстонии сыграли решающую роль в обороне Киева и вдохновили другие страны протянуть руку помощи Украине, так же и этим большим пакетом помощи мы стремимся показать, что борьба Украины за свободу может быть успешной только тогда, когда члены НАТО будут продолжать помогать украинцам», — добавил он.