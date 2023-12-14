Национальный банк пока не видит оснований для эмиссионного финансирования, но не исключает его необходимости в будущем. Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга.
Оснований нет: Пышный о дополнительном «печатании» денег
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Пышный о «печатании» денег
«Мы не видим оснований для восстановления монетарного финансирования. Так мы видим, что риски ритмичности финансирования реализовались в известной степени. Вместе с этим состоялся второй успешный пересмотр программы МВФ. Фундаментом программы является заверение донорской коалиции относительно предоставления достаточного уровня финпомощи, чтобы сбалансировать бюджет», — отметил руководитель регулятора.
Он добавил, что на будущее в НБУ будут рассматривать ситуацию, учитывая те вызовы, которые будут стоять, и нарабатывать варианты решения.
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Глава НБУ подчеркнул, что согласно текущим договоренностям между Нацбанком и Минфином, возврат к денежной эмиссии — это крайняя мера.
Комментарии - 13
Пишний: «Національний банк наразі не бачить підстав для емісійного фінансування, але не виключає його необхідності в майбутньому.»
Всі: ясно, треба купувати долари.
А выходит из них будут, когда возникнет такая необходимость по курсу, действующему на тот момент.
а в 2022 году по 42.
Средний курс посчитаешь сам?
Будет по 36,6 — в следующем году — купят по 36,6.
Логику понял?
А получается так, что:
— финансовую помощь США не приняли в этом году и конгресс уходит на каникулы (завтра последний день) — т. е. практически на месяц всё замораживается
— если США и дальше не принимает фин. помощь (в год выборов сложно будет договориться) — то от США ничего не светит
— по ЕС тоже пока нет определённости — если сегодня-завтра не договорятся, вероятно не раньше середины января следующие разговоры
— если помощи долгое время всё-таки не будет, то включат печатный станок, а значит можно будет поставить крест на сотрудничестве с МВФ, где это одно из главных условий, хотя МВФ может и быстрее отказаться если увидет огромные дыры в бюджете, которые ничем кроме как эмиссией, закрыть не могут
В 2024 году похоже будет много «сюрпризов», особенно с лета.
То что выше — написал про помощь от США Украине — на которую так надеятся украинские власти — в этом году её уже точно не примут, разговоры возобновятся где-то в середине января.
Но есть вероятность что вообще не примут. Переживать здесь стоит Украине, а не США, не совсем понимаю к чему комментарий выше.
Вот Украина в вашем лице и переживает.
Так что есть смысл переживать и дальше.
«В 2024 году похоже будет много „сюрпризов“, особенно с лета.»
Похоже — это может быть, а может и не быть…
Ваши сказочные обещание почему-то не сбываются…
Обещали в апреле 2022 года скорый крах Монобанка,
а он к концу 2023 только наращивает клиентскую базу
и увеличивает свою прибыльность.
Аналогичная туфта и с другими предсказаниями…
Если бы не эта внешняя финансовая помощь — МоноБанк как и другие банки быстро бы полетели и их ждал бы крах. Особенно с проводимой политикой руководством.
Не думаю что кто-либо мог предвидеть такие огромные вливания, понятно что в случае таких вливаний — ни один прогноз не сбудется, причём многих экспертов, не то что мои прогнозы. Даже правительства ЕС / США ошибались по поводу возможных сценариев в Украине на ближайшие годы — хотя там огромное количество экспертов и аналитиков.
Вот только сейчас назревает совсем другая ситуация. Вначале многие помогали на большом энтузиазме и вере в скорую победу. Сейчас эйфория по этому поводу прошла и у ЕС и у США.
Поэтому помощь Украине далеко не на первом месте, а единственная стратегия властей Украины — это надеяться на то, что помощь дадут.
Я сейчас не прогнозирую что будет 100% крах всего. Но говорю что в случае отсутствия этой финансовой помощи — люди увидят, что стояло на самом деле за этими всеми рассказами про «устойчивую банковскую систему», «сильную экономику» и так далее — на самом деле это всё прикрывалось «большим кошельком Доброго Дяди» (а точнее налогоплательщиков ЕС и США).
Вот при отсутствии такой помощи — последствия увидят все, но не сейчас, а ближе к осени.
Увидим.