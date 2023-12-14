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14 декабря 2023, 17:10 Читати українською

Оснований нет: Пышный о дополнительном «печатании» денег

Национальный банк пока не видит оснований для эмиссионного финансирования, но не исключает его необходимости в будущем. Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга.

Национальный банк пока не видит оснований для эмиссионного финансирования, но не исключает его необходимости в будущем.
Фото:depositphotos

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Пышный о «печатании» денег

«Мы не видим оснований для восстановления монетарного финансирования. Так мы видим, что риски ритмичности финансирования реализовались в известной степени. Вместе с этим состоялся второй успешный пересмотр программы МВФ. Фундаментом программы является заверение донорской коалиции относительно предоставления достаточного уровня финпомощи, чтобы сбалансировать бюджет», — отметил руководитель регулятора.

Он добавил, что на будущее в НБУ будут рассматривать ситуацию, учитывая те вызовы, которые будут стоять, и нарабатывать варианты решения.

Читайте: Украина получила третий транш от МВФ — около $900 млн

Глава НБУ подчеркнул, что согласно текущим договоренностям между Нацбанком и Минфином, возврат к денежной эмиссии — это крайняя мера.

Источник: Минфин
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Комментарии - 13

+
+90
antonov3765
antonov3765
14 декабря 2023, 17:17
#
Значит точно печатают
+
+30
JWT
JWT
14 декабря 2023, 17:20
#
Ніхто не питає… абсолютно ніхто…

Пишний: «Національний банк наразі не бачить підстав для емісійного фінансування, але не виключає його необхідності в майбутньому.»

Всі: ясно, треба купувати долари.
+
0
NN NN
NN NN
14 декабря 2023, 17:50
#
Золото
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
14 декабря 2023, 18:19
#
Люди вже купили долари по 42 в 2022. Тепер не знають як вийти хоча би в нуль
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
14 декабря 2023, 18:26
#
С чего ты взял, что эти люди хотят выйти из доллара? Их, доллары, покупают не для того, чтобы выйти в ноль.

А выходит из них будут, когда возникнет такая необходимость по курсу, действующему на тот момент.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
14 декабря 2023, 18:33
#
В 2020 году люди купили по 28,18
а в 2022 году по 42.
Средний курс посчитаешь сам?
Будет по 36,6 — в следующем году — купят по 36,6.

Логику понял?
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
14 декабря 2023, 17:23
#
То есть, по словам Пышного — сейчас оснований нет, но такой инструмент как крайняя мера рассматривается.

А получается так, что:

— финансовую помощь США не приняли в этом году и конгресс уходит на каникулы (завтра последний день) — т. е. практически на месяц всё замораживается

— если США и дальше не принимает фин. помощь (в год выборов сложно будет договориться) — то от США ничего не светит

— по ЕС тоже пока нет определённости — если сегодня-завтра не договорятся, вероятно не раньше середины января следующие разговоры

— если помощи долгое время всё-таки не будет, то включат печатный станок, а значит можно будет поставить крест на сотрудничестве с МВФ, где это одно из главных условий, хотя МВФ может и быстрее отказаться если увидет огромные дыры в бюджете, которые ничем кроме как эмиссией, закрыть не могут

В 2024 году похоже будет много «сюрпризов», особенно с лета.
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0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
14 декабря 2023, 18:24
#
В США регулярно відбуваються шатдауни. Але при цьому ніяких дефолтів не відбувається. Лише розмови про банкрутство Америки
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
14 декабря 2023, 18:36
#
Я и не пишу про банкротство США, не думаю что США светит какой-либо дефолт в ближайшее время и обозримом будущем

То что выше — написал про помощь от США Украине — на которую так надеятся украинские власти — в этом году её уже точно не примут, разговоры возобновятся где-то в середине января.

Но есть вероятность что вообще не примут. Переживать здесь стоит Украине, а не США, не совсем понимаю к чему комментарий выше.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 декабря 2023, 18:47
#
«Переживать здесь стоит Украине»

Вот Украина в вашем лице и переживает.
Так что есть смысл переживать и дальше.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 декабря 2023, 18:34
#
Робин Гуд
«В 2024 году похоже будет много „сюрпризов“, особенно с лета.»

Похоже — это может быть, а может и не быть…

Ваши сказочные обещание почему-то не сбываются…
Обещали в апреле 2022 года скорый крах Монобанка,
а он к концу 2023 только наращивает клиентскую базу
и увеличивает свою прибыльность.

Аналогичная туфта и с другими предсказаниями…
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
14 декабря 2023, 18:47
#
С МоноБанком главным образом всё продержалось, из-за того что влили в экономику Украины огромное количество денег. Возможно даже объём помощи (вместе с военной помощью) вышел больше чем за всё время независимости Украины раньше давали каких-либо денег.

Если бы не эта внешняя финансовая помощь — МоноБанк как и другие банки быстро бы полетели и их ждал бы крах. Особенно с проводимой политикой руководством.

Не думаю что кто-либо мог предвидеть такие огромные вливания, понятно что в случае таких вливаний — ни один прогноз не сбудется, причём многих экспертов, не то что мои прогнозы. Даже правительства ЕС / США ошибались по поводу возможных сценариев в Украине на ближайшие годы — хотя там огромное количество экспертов и аналитиков.

Вот только сейчас назревает совсем другая ситуация. Вначале многие помогали на большом энтузиазме и вере в скорую победу. Сейчас эйфория по этому поводу прошла и у ЕС и у США.

Поэтому помощь Украине далеко не на первом месте, а единственная стратегия властей Украины — это надеяться на то, что помощь дадут.

Я сейчас не прогнозирую что будет 100% крах всего. Но говорю что в случае отсутствия этой финансовой помощи — люди увидят, что стояло на самом деле за этими всеми рассказами про «устойчивую банковскую систему», «сильную экономику» и так далее — на самом деле это всё прикрывалось «большим кошельком Доброго Дяди» (а точнее налогоплательщиков ЕС и США).

Вот при отсутствии такой помощи — последствия увидят все, но не сейчас, а ближе к осени.

Увидим.
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Mr Bungle
Mr Bungle
14 декабря 2023, 17:46
#
Паниковать пока рано, но приятно, что Пышный сознался, что может в любой момент зделать , что хочет, молодец!!!
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