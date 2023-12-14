Оснований нет: Пышный о дополнительном «печатании» денег

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Пышный о «печатании» денег

«Мы не видим оснований для восстановления монетарного финансирования. Так мы видим, что риски ритмичности финансирования реализовались в известной степени. Вместе с этим состоялся второй успешный пересмотр программы МВФ. Фундаментом программы является заверение донорской коалиции относительно предоставления достаточного уровня финпомощи, чтобы сбалансировать бюджет», — отметил руководитель регулятора.

Он добавил, что на будущее в НБУ будут рассматривать ситуацию, учитывая те вызовы, которые будут стоять, и нарабатывать варианты решения.

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Глава НБУ подчеркнул, что согласно текущим договоренностям между Нацбанком и Минфином, возврат к денежной эмиссии — это крайняя мера.