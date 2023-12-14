Курс валют на 14 декабря: доллар и евро в обменниках дорожают

В четверг, 14 декабря, на наличном рынке курс доллара по покупке подешевел на 2 копейки, а в продаже на 5 копеек. Евро в покупке прибавило 5 копеек, а в продаже 7 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 7 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Курс евро прибавил 11 копеек в покупке и 15 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,70 грн. Евро покупают за 40,20 грн, а продают за 40,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,62−37,70, евро — 40,61−40,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,02−37,04 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,29−40,30 грн/евро.

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