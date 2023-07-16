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16 июля 2023, 12:12 Читати українською

Палата представителей США одобрила проект военного бюджета объемом $886 миллиарда

Палата представителей Конгресса США проголосовала за свой проект закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) на сумму в $886 млрд, сообщает The Hill.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за свой проект закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) на сумму в $886 млрд, сообщает The Hill.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПоддержка УкраиныОтмечается, что пять поправок, которые требовали сократить или вообще прекратить помощь Украине, не набрали голосов.
Фото: depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Поддержка Украины

Отмечается, что пять поправок, которые требовали сократить или вообще прекратить помощь Украине, не набрали голосов. В частности, отклонили поправку республиканки Марджори Тейлор Грин, которая требовала убрать $300 миллионов для Украины из оборонного бюджета. Провалилась и поправка республиканца Мэтта Гейтса, который требовал отменить всю помощь Украине в сфере безопасности.

$300 миллионов на поддержку Украины — равноценно сумме, которую запрашивала администрация Байдена, но одновременно на $500 миллионов меньше, чем было согласовано в прошлом году. Тогда в рамках оборонного бюджета США, Украине выделили $800 миллионов (Конгресс увеличил сумму в $300 млн, которую предложила администрация).

В этом году, демократ Джаред Голден пытался внести поправку об увеличении предложенной помощи Украине в оборонном бюджете США-2024 на $500 миллионов, чтобы финальная сумма соответствовала прошлогодней. Но это предложение не прошло комитет Палаты представителей по вопросам вооруженных сил.

Также один из разделов документа призывает продлить действие закона о ленд-лизе для Украины принятого в 2022-м, как минимум еще на один год. А в проекте оборонного бюджета Сената также прописано, что общая поддержка Украины должна быть продолжена как минимум до 2027-го года.

Отдельные средства прописаны на исследование потенциала для создания центра передового опыта Украины по лечению черепно-мозговых травм и повреждения конечностей и ампутаций полученных в результате российской агрессии.

Традиционно, Минобороны США прописывает план необходимых расходов и потребностей в сфере обороны на каждый следующий год. Позже Палата представителей и Сенат создают собственные законопроекты оборонного бюджета, которые после рассмотрения комитетов выносят на финальное голосование в зале заседаний. Сначала голосует Палата представителей, а затем Сенат. Впоследствии окончательная версия согласовывается и передается на подпись президенту.

Рассмотрение оборонного бюджета в Сенате уже запланировано на вторник, 18 июля.

В проекте Сената общая сумма оборонного бюджета составляет более 886$ миллиардов долларов, а в проекте Палаты представителей $874 миллиардов долларов.

Напомним

В прошлом году оборонный бюджет США составлял $858 млрд.

Источник: Минфин
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