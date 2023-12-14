В 2024 году первичный рынок жилья будет иметь признаки стагнации. Такой прогноз предоставил Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development.
В 2024 году на первичном рынке жилья ожидается стагнация — эксперт
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Что будет происходить на рынке недвижимости
По словам Семенцова:
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спрос на новостройки будет оставаться низким и ограниченным объектами с высоким уровнем готовности (спрос не превысит 25−30% уровня февраля 2022 года);
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при экономической стабильности стоимость м2 будет расти точечно и преимущественно в объектах с высокой степенью готовности;
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будет наблюдаться отрицательное соотношение старта новых объектов с количеством запланированных к сдаче в эксплуатацию — на уровне 10−15%.
На основе главных экономических, военных и политических прогнозов специалист предположил, что в следующем году ни стремительного развития строительства, ни существенного роста спроса не произойдет.
«В течение 2023 года по сравнению со второй половиной 2022 года темпы строительства выросли лишь на 15−20%, что едва дотягивает до ⅓ от количества объектов, возводимых до полномасштабного вторжения. При этом более 80% ЖК, на которых ведутся строительные работы, должны быть сданы в эксплуатацию еще в 2022 и начале 2023. Фактически часть девелоперов, хоть и медленно, но пыталась и будет пытаться в следующем году привести в порядок начатые объекты», — рассказал эксперт.
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Семенцов отметил, что более 70% возводимых ЖК преимущественно сконцентрированы в западных областях и Киеве из-за «статуса» наиболее защищенных от вражеских обстрелов — отсюда и более ощутимый спрос, чем в остальных регионах страны.
Девелопер подчеркнул, что активное введение программы льготного ипотечного кредитования «єОселя» в строящихся новостройках может стимулировать рост спроса.
Как изменятся цены
Что касается ценовой ситуации, то, по его мнению, главные изменения в стоимости жилья для покупателей будут наблюдаться в объектах с динамическим и непрерывным строительством на высоких стадиях готовности.
Факторы, влияющие на развитие первичного рынка жилья в 2024 году:
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Продолжительность и ход войны, противодействие агрессору и преодоление последствий войны;
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Развитие экономики и, в частности, строительной и касающихся отраслей (рост ВВП, низкая инфляция, сбалансированные доходы и расходы государственного бюджета благодаря макрофинансовой поддержке стран-партнеров);
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Развитие государственной программы «єОселя» на первичном рынке;
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Эффективность градостроительной реформы (от преодоления коррупции на всех ступенях, создание прозрачного инвестиционно привлекательного рынка, до защиты прав покупателей);
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Ситуация на рынке валют: крепость национальной валюты;
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Рост доходов граждан;
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Политический консенсус: отсутствие внутренних разрушительных распрей.
«При оптимистическом сценарии ситуация на первичном рынке жилья в 2024 году будет оставаться в сознании: вряд ли рынку будет угрожать более глобальный кризис, чем вызванный войной. В то же время сохранение „статус-кво“ в строительстве жилья можно будет считать вполне приемлемым результатом», — подытожил Семенцов.
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