В 2024 году на первичном рынке жилья ожидается стагнация — эксперт

В 2024 году первичный рынок жилья будет иметь признаки стагнации. Такой прогноз предоставил Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development.

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Что будет происходить на рынке недвижимости

По словам Семенцова:

спрос на новостройки будет оставаться низким и ограниченным объектами с высоким уровнем готовности (спрос не превысит 25−30% уровня февраля 2022 года);

при экономической стабильности стоимость м2 будет расти точечно и преимущественно в объектах с высокой степенью готовности;

будет наблюдаться отрицательное соотношение старта новых объектов с количеством запланированных к сдаче в эксплуатацию — на уровне 10−15%.

На основе главных экономических, военных и политических прогнозов специалист предположил, что в следующем году ни стремительного развития строительства, ни существенного роста спроса не произойдет.

«В течение 2023 года по сравнению со второй половиной 2022 года темпы строительства выросли лишь на 15−20%, что едва дотягивает до ⅓ от количества объектов, возводимых до полномасштабного вторжения. При этом более 80% ЖК, на которых ведутся строительные работы, должны быть сданы в эксплуатацию еще в 2022 и начале 2023. Фактически часть девелоперов, хоть и медленно, но пыталась и будет пытаться в следующем году привести в порядок начатые объекты», — рассказал эксперт.

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