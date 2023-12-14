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14 декабря 2023, 8:40 Читати українською

Орбан добился своего: ЕС разблокировал финансирование для Венгрии на 10 млрд евро

Евросоюз открыл для Венгрии доступ к финансированию в размере 10 млрд евро, поскольку считает, что правительство страны выполняет свои обязательства по восстановлению верховенства права. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

Евросоюз открыл для Венгрии доступ к финансированию в размере 10 млрд евро, поскольку считает, что правительство страны выполняет свои обязательства по восстановлению верховенства права.
Фото:depositphotos

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Что известно

«После тщательной оценки и нескольких обменов мнениями с венгерским правительством Комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, чтобы Комиссия считала, что горизонтальное условие Хартии Е С об основных правах выполнено в части, касающейся независимости судебной власти».

Это означает, что часть финансирования Политики сплочения больше не будет заблокирована, а значит, Венгрия может начать претендовать на выплаты в размере около 10,2 млрд евро", — говорится в заявлении комиссии.

Читайте: 50 млрд евро для Украины: Венгрия готова снять вето, но есть условие

Комиссия заявила, что будет внимательно следить за применением мер, введенных Венгрией, и если в любой момент времени ЕК сочтет, что условия больше не выполняются, она может снова принять решение о блокировании финансирования.

Теперь Венгрия сможет подавать заявки на финансирование проектов ЕС и получать возмещения в соответствии с тем, как распределяются средства Евросоюза.

На это решение комиссия пошла после того, как правительство Орбана приняло законы для укрепления независимости судебной ветви власти, говорится в заявлении.

Премьер-министр Венгрии неделями угрожал наложить вето на планы Евросоюза выделить Киеву 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, а также на решение начать переговоры о членстве Украины в ЕС, если финансирование его страны не будет полностью разблокировано.

Пока не ясно, будет ли достаточно решения о размораживании 10 миллиардов евро, чтобы убедить Орбана снять свое вето. Высокопоставленный чиновник из Венгрии накануне заявил, что его страна хочет положительного решения о разблокировании более 30 миллиардов евро.

Однако официальные лица и дипломаты надеются, что до пятницы можно будет договориться по крайней мере о пакете финансовой поддержки Киева.

Пакет пособия на 50 млрд евро от ЕС

В июне Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС в Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи.

Венгрия является единственной страной, регулярно пытающейся блокировать помощь Европейского союза.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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