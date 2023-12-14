Евросоюз открыл для Венгрии доступ к финансированию в размере 10 млрд евро, поскольку считает, что правительство страны выполняет свои обязательства по восстановлению верховенства права. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.
Орбан добился своего: ЕС разблокировал финансирование для Венгрии на 10 млрд евро
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Что известно
«После тщательной оценки и нескольких обменов мнениями с венгерским правительством Комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, чтобы Комиссия считала, что горизонтальное условие
Это означает, что часть финансирования Политики сплочения больше не будет заблокирована, а значит, Венгрия может начать претендовать на выплаты в размере около 10,2 млрд евро", — говорится в заявлении комиссии.
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Комиссия заявила, что будет внимательно следить за применением мер, введенных Венгрией, и если в любой момент времени ЕК сочтет, что условия больше не выполняются, она может снова принять решение о блокировании финансирования.
Теперь Венгрия сможет подавать заявки на финансирование проектов ЕС и получать возмещения в соответствии с тем, как распределяются средства Евросоюза.
На это решение комиссия пошла после того, как правительство Орбана приняло законы для укрепления независимости судебной ветви власти, говорится в заявлении.
Премьер-министр Венгрии неделями угрожал наложить вето на планы Евросоюза выделить Киеву 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, а также на решение начать переговоры о членстве Украины в ЕС, если финансирование его страны не будет полностью разблокировано.
Пока не ясно, будет ли достаточно решения о размораживании 10 миллиардов евро, чтобы убедить Орбана снять свое вето. Высокопоставленный чиновник из Венгрии накануне заявил, что его страна хочет положительного решения о разблокировании более 30 миллиардов евро.
Однако официальные лица и дипломаты надеются, что до пятницы можно будет договориться по крайней мере о пакете финансовой поддержки Киева.
Пакет пособия на 50 млрд евро от ЕС
В июне Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС в Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи.
Венгрия является единственной страной, регулярно пытающейся блокировать помощь Европейского союза.
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