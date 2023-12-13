Дания выделит Украине новый пакет помощи на 1 миллиард евро

Правительство Дании предоставит новый пакет поддержки для Украины на сумму 1 млрд. евро . Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на пресс-конференции в Осло, передает Sky News.

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Дания уже предоставила около 2,8 млрд. евро военной помощи Украине и еще 378 млн. евро гуманитарной поддержки после вторжения России в Украину.

Фредериксен намерен завтра, 14 декабря, представить новый пакет поддержки своему парламенту.

Напомним

«Минфин» писал, что Дания согласовала увеличение дополнительного финансирования для фонда, из которого финансируется поддержка Украины, на 308 млн. евро в 2023 году и на 3,15 млрд. евро на 2025−2027 годы.