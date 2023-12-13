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13 декабря 2023, 18:56 Читати українською

Прокуратура показала состояние аварийного тоннеля Киевского метрополитена (фото)

Киевская городская прокуратура, которая проводит исследования обстоятельств в уголовном производстве по подтоплению тоннелей Киевского метрополитена, показала состояние аварийного тоннеля на Оболонско-Теремковской линии метро.

Киевская городская прокуратура, которая проводит исследования обстоятельств в уголовном производстве по подтоплению тоннелей Киевского метрополитена, показала состояние аварийного тоннеля на Оболонско-Теремковской линии метро.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахОтмечается, что 12 декабря 2023 года при участии специалистов судебно-экспертного учреждения правоохранители провели осмотр перегонного тоннеля между станциями метро «Демеевская» — «Лыбидская» КП «Киевский метрополитен».
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что 12 декабря 2023 года при участии специалистов судебно-экспертного учреждения правоохранители провели осмотр перегонного тоннеля между станциями метро «Демеевская» — «Лыбидская» КП «Киевский метрополитен».

По результатам осмотра экспертами произведены соответствующие обмеры трещин в туннельных сооружениях и сводах и т. д.

Также эксперты констатируют необходимость детального анализа проектной, строительной, исполнительной и другой документации и геодезии с лабораторными исследованиями воды и грунта.

Обыски

В прокуратуре сообщили, что сегодня, 13 декабря, на основании постановлений следственных судей правоохранители проводят обыски в офисных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП «Киевский метрополитен» и проектной организации, осуществлявшей проект указанных перегонных тоннелей с целью изъятия документов по строительству и эксплуатации перегонных тоннелей между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» в пойме реки Лыбидь, для их дальнейшего исследования следователями и экспертами.

Следствие продолжается.

Напомним

«Минфин» писал, что в пятницу, 8 декабря, движение поездов между станциями столичного метрополитена «Демеевская» и «Теремки» закрыли во время ремонта перегонного тоннеля.

Перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008—2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях при искусственном водоснижении.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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youknow
youknow
13 декабря 2023, 19:35
#
Цікаво, чи є над ціми ділянками тунелів — новобудови. Чекаю ботів від забудовників☻
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