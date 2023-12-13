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13 декабря 2023, 18:03 Читати українською

Норвегия выделит Украине дополнительные $800 миллионов к концу года

Норвегия увеличит помощь Украине в 2023 году на $800 млн. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.

Норвегия увеличит помощь Украине в 2023 году на $800 млн.
Фото: pixabay.com

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Он выразил надежду, что Зеленский «оставит Осло с мощным чувством поддержки, которую вы получите от Норвегии, норвежского парламента и наших норвежских коллег».

«У нас есть поддержка обеих партий, у нас пятилетний пакет, который поддерживает вашу оборону, вашу экономику и усилия по восстановлению. И буквально в это утро мы узнали, что Украина была под атаками российских ракет, и вам нужна вся поддержка для того, чтобы обороняться. Сегодня Норвегия объявляет дополнительную четкую поддержку Украине», — отметил глава правительства Норвегии.

Он заявил о намерении предоставить Украине $1 млрд в 2023 году на зарплаты медсестрам, врачам, учителям и другим рабочим.

«Этот год скоро заканчивается, и мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку почти на $800 млн в этом году», — сказал Стере.

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«Мы также пытаемся усилить защиту критической инфраструктуры, предоставляя дополнительные средства противовоздушной обороны. Мы также наращиваем наше софинансирование с европейскими партнерами оборонной промышленности, чтобы производить больше боеприпасов для украинских вооруженных сил», — добавил он.

Источник: Минфин
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