россия с помощью ЧВК «Вагнер» зарабатывает миллиарды долларов на торговле африканским золотом

россия после начала полномасштабного вторжения в Украину заработала более $2,5 млрд на торговле африканским золотом, используя для этого так называемую «группу Вагнер». Об этом говорится в расследовании Blood Gold Report.

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Установлено, что в Центральноафриканской Республике (ЦАР) подставная компания «Вагнера» получила эксклюзивные права на шахту Ндассима, крупнейшую золотую шахту в стране, в обмен на поддержку авторитарного режима.

В Судане «российская компания» взяла под контроль крупный нефтеперерабатывающий завод, позволивший «Вагнеру» стать доминирующим покупателем необработанного суданского золота, с несколькими учетными записями российских военно-транспортных самолетов, доставлявших обработанное золото из страны.

В Мали военная хунта, которая связана с «Вагнером» и захватила контроль в стране в мае 2021 года, получает миллионные доходы, контролируя четыре крупнейшие горнодобывающие компании — Barrick Gold Corporation, B2Gold, Resolute Mining и Allied Gold Corporation.

Причем большая часть поступлений проходит наличными — по меньшей мере $10,8 млн в месяц. А покупатели находятся даже в странах запада. Так, канадская компания Barrick Gold — крупнейший налогоплательщик страны — только за первое полугодие 2023 года заплатила хунти Мали $206 млн.

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В ЦАР и Судане, где связанные с «Вагнером» организации уже подпадают под международные санкции, кремлевские ставленники полагаются на сложные контрабандные маршруты и тактику корпоративных происков, чтобы вывезти большие объемы кровавого золота из Африки в такие места, как россия и ОАЭ, где оно смешивается с другими законными источниками золота и обналичивается.