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13 декабря 2023, 15:12 Читати українською

Донаты на ВСУ: 45% украинцев отдают часть зарплаты ежемесячно

Почти половина украинцев (45%) регулярно донатят на ВСУ из каждой своей зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Rakuten Viber.

Почти половина украинцев (45%) регулярно донатят на ВСУ из каждой своей зарплаты.

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В то же время 66% украинцев в целом совершают пожертвования на поддержку армии. Еще 14% украинцев донатят после каждого обстрела, 6% переводят понемногу каждый день.

В то же время 25% респондентов подчеркнули, что помогают армии другим способом, а 4,5% уже служат в ВСУ. Лишь 4% опрошенных не видят смысла в донатах.

Rakuten Viber сообщили, что в опросе приняло участие около 54 тысяч пользователей.

В феврале этого года компания проводила аналогичный опрос среди украинцев. По словам аналитиков, число людей, которые планово донатят на ВСУ из зарплаты возросло на 9%. А число тех, кто отправляет средства после обстрелов, уменьшилось на 1,5%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
13 декабря 2023, 17:01
#
Донатить в ЗСУ- конкретный чёс. Если хочешь помочь- донатить нужно непосредственно какой-то целевой роте, и таким образом бабос не уйдет дяде Жоре с фортеці Ужгород
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