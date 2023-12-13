Аргентина объявила о девальвации песо в два раза

Власти Аргентины девальвируют официальный курс песо более чем в два раза — до 800 за $1, тогда как до девальвации за $1 по официальному курсу давали около 365 песо. Об этом заявил в телеобращении министр экономики Аргентины Луис Капуто.

Резкая девальвация

По словам министра, для борьбы с кризисом власти страны также сократят энергетические субсидии, отменят тендеры на общественные работы и сократят размер правительства.

Отметим, что в Аргентине действуют валютные ограничения, из-за чего государством одновременно фиксируется несколько курсов песо для разных категорий пользователей и между собой эти курсы сильно отличаются.

Обычные же аргентинцы меняют песо на валюту и обратно по черному (Blue) курсу, за доллар на неофициальном валютном рынке дают сейчас около 1070 песо за доллар. А на p2p-платформах за доллар уже предлагают более 1150 песо.

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Капуто заявил, что девальвация будет болезненной в краткосрочной перспективе, но он необходим для сокращения бюджетного дефицита и снижения трехзначной инфляции.

«Цель состоит в том, чтобы просто избежать катастрофы и вернуть экономику в нужное русло», — сказал министр экономики.

Он добавил, что стране необходимо решить проблему глубокого бюджетного дефицита, который, по его оценкам, составляет 5,5% ВВП.

Как считает Капуто, у Аргентины был бюджетный дефицит в течение 113 из последних 123 лет, это и стало причиной ее экономических проблем.

Напомним

В Аргентине годовая инфляция составляет 143%, четверо из десяти аргентинцев живут в нищете, приводит цифры CNBC.

Страна также имеет бюджетный дефицит, торговый дефицит в размере $43 млрд, а также задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ) в размере $45 млрд.