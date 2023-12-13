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13 декабря 2023, 12:20 Читати українською

Аргентина объявила о девальвации песо в два раза

Власти Аргентины девальвируют официальный курс песо более чем в два раза — до 800 за $1, тогда как до девальвации за $1 по официальному курсу давали около 365 песо. Об этом заявил в телеобращении министр экономики Аргентины Луис Капуто.

Власти Аргентины девальвируют официальный курс песо более чем в два раза — до 800 за $1, тогда как до девальвации за $1 по официальному курсу давали около 365 песо.
Фото:depositphotos

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Резкая девальвация

По словам министра, для борьбы с кризисом власти страны также сократят энергетические субсидии, отменят тендеры на общественные работы и сократят размер правительства.

Отметим, что в Аргентине действуют валютные ограничения, из-за чего государством одновременно фиксируется несколько курсов песо для разных категорий пользователей и между собой эти курсы сильно отличаются.

Обычные же аргентинцы меняют песо на валюту и обратно по черному (Blue) курсу, за доллар на неофициальном валютном рынке дают сейчас около 1070 песо за доллар. А на p2p-платформах за доллар уже предлагают более 1150 песо.

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Капуто заявил, что девальвация будет болезненной в краткосрочной перспективе, но он необходим для сокращения бюджетного дефицита и снижения трехзначной инфляции.

«Цель состоит в том, чтобы просто избежать катастрофы и вернуть экономику в нужное русло», — сказал министр экономики.

Он добавил, что стране необходимо решить проблему глубокого бюджетного дефицита, который, по его оценкам, составляет 5,5% ВВП.

Как считает Капуто, у Аргентины был бюджетный дефицит в течение 113 из последних 123 лет, это и стало причиной ее экономических проблем.

Напомним

В Аргентине годовая инфляция составляет 143%, четверо из десяти аргентинцев живут в нищете, приводит цифры CNBC.

Страна также имеет бюджетный дефицит, торговый дефицит в размере $43 млрд, а также задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ) в размере $45 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+31
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
13 декабря 2023, 12:39
#
Нас чекає теж саме, але не в таких суворих умовах, думаю десь до 50−60 буде досить щоб вирівняти баланс в країні…
+
0
Anton Chy
Anton Chy
13 декабря 2023, 12:56
#
На бутылочку будут сажать людей с курсом 60. Особенно пенсионерам будет тяжко. Хотя им и так тяжко.
+
0
penetrator1963
penetrator1963
13 декабря 2023, 13:00
#
Почему с 2014 по 2015 (с 8 до 22 грн/$) никто не сел на бутылочку?
+
+14
Exba
Exba
13 декабря 2023, 13:44
#
Почему никто? Просто о таком в голос не говорят (
+
+2
Mr Bungle
Mr Bungle
13 декабря 2023, 13:30
#
Баланс не вирывняєшь курсом, тільки реформи, а курвс то таке. У нас дуже погано з балансом, а по-друге зробишь 60 і країна виїде на заробітки і все
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