Курс валют на 13 декабря: в банках доллар вырос на 10 копеек

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 4 копейки в покупке и не изменился в продаже. Курс евро потерял 1 копейку в покупке и 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,70 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,79 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,66−37,80, евро — 40,55−40,72 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,99−37,01 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,89−39,91 грн/евро.

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