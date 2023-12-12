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12 декабря 2023, 18:25 Читати українською

Без сенсаций: Гетманцев назвал курс, заложенный в программе сотрудничества с МВФ

https://t.me/getmantsevdanil/5927" https:="" online="" style="margin-bottom: 20px;сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в телеграм-канале.

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Какой курс в программе

«Вопрос, который испокон веков волнует экономическое сообщество, когда появляется обновленный Меморандум с МВФ: а что там с курсом? Напомню, МВФ никогда не дает прогноз обменного курса. Но в своих расчетах все равно должно отталкиваться от определенного прогноза. Имеется определенная небольшая погрешность из-за округления, но для «сверки времен», то не существенно.Итак, расчетный среднегодовой курс на 2024 год, заложенный в обновленную программу EFF, составляет 41 грн/долл. «, — написал Гетманцев.

Он напомнил, что прогнозный курс, заложенный правительством в бюджет-2024, составляет 40,7 грн/долл.

МВФ согласовал второй пересмотр программы. Украина получит транш на $900 млн — Рашкован

«Как будет фактический курс, сможем свериться через год», — добавил Гетманцев.

Напомним

11 декабря Исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы EFF для Украины. Это открывает путь к получению очередного транша в размере 900 млн долларов по Украине.

Четырехлетняя программа в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины была утверждена 31 марта 2023 года. Предполагается, что Украина получит финансирование на общую сумму 15,6 млрд. дол. США.

Международный валютный фонд приступит к третьему пересмотру программы в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) весной 2024 года.

Расчетный среднегодовой курс на 2024 год, заложенный в обновленную программу сотрудничества с МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF), составляет 41 грн/долл.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+1
Alex2006
Alex2006
12 декабря 2023, 18:34
#
Знову ці набагато завищені курси для розігріву попиту від оленів :) Навіщо це роблять, розбирав тут: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/195782/
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 декабря 2023, 18:41
#
…ржака…уже прошла?
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