Без сенсаций: Гетманцев назвал курс, заложенный в программе сотрудничества с МВФ

https://t.me/getmantsevdanil/5927" https:="" online="" style="margin-bottom: 20px;сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в телеграм-канале. ►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости «Вопрос, который испокон веков волнует экономическое сообщество, когда появляется обновленный Меморандум с МВФ: а что там с курсом? Напомню, МВФ никогда не дает прогноз обменного курса. Но в своих расчетах все равно должно отталкиваться от определенного прогноза. Имеется определенная небольшая погрешность из-за округления, но для «сверки времен», то не существенно.Итак, расчетный среднегодовой курс на 2024 год, заложенный в обновленную программу EFF, составляет 41 грн/долл. «, — написал Гетманцев. Он напомнил, что прогнозный курс, заложенный правительством в бюджет-2024, составляет 40,7 грн/долл. МВФ согласовал второй пересмотр программы. Украина получит транш на $900 млн — Рашкован «Как будет фактический курс, сможем свериться через год», — добавил Гетманцев. 11 декабря Исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы EFF для Украины. Это открывает путь к получению очередного транша в размере 900 млн долларов по Украине. Четырехлетняя программа в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины была утверждена 31 марта 2023 года. Предполагается, что Украина получит финансирование на общую сумму 15,6 млрд. дол. США. Международный валютный фонд приступит к третьему пересмотру программы в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) весной 2024 года.
Какой курс в программе
Напомним
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Вопрос, который испокон веков волнует экономическое сообщество, когда появляется обновленный Меморандум с МВФ: а что там с курсом? Напомню, МВФ никогда не дает прогноз обменного курса. Но в своих расчетах все равно должно отталкиваться от определенного прогноза. Имеется определенная небольшая погрешность из-за округления, но для «сверки времен», то не существенно.Итак, расчетный среднегодовой курс на 2024 год, заложенный в обновленную программу EFF, составляет 41 грн/долл. «, — написал Гетманцев.
Он напомнил, что прогнозный курс, заложенный правительством в бюджет-2024, составляет 40,7 грн/долл.
МВФ согласовал второй пересмотр программы. Украина получит транш на $900 млн — Рашкован
«Как будет фактический курс, сможем свериться через год», — добавил Гетманцев.
11 декабря Исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы EFF для Украины. Это открывает путь к получению очередного транша в размере 900 млн долларов по Украине.
Четырехлетняя программа в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины была утверждена 31 марта 2023 года. Предполагается, что Украина получит финансирование на общую сумму 15,6 млрд. дол. США.
Международный валютный фонд приступит к третьему пересмотру программы в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) весной 2024 года.
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