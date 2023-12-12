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12 декабря 2023, 15:50 Читати українською

Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики в 2023 году

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз увеличения мирового ВВП в 2023 году до 2,9% с ожидавшихся в сентябре 2,5%. Оценка роста в 2024 году повышена до 2,1% с 1,9%. Об этом говорится в обновленном обзоре Global Economic Outlook.

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз увеличения мирового ВВП в 2023 году до 2,9% с ожидавшихся в сентябре 2,5%.
Фото: railinsider.com.ua

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«В 2023 году мировая экономика показала хорошие темпы подъема благодаря нормализации потребления в Китае и ускорению экономического роста в США, которые перевесили резкий спад в Европе после прошлогоднего энергетического шока в регионе.

Но принимая во внимание, что все последствия недавнего ужесточения денежно-кредитной политики по-прежнему ощущаются, а также учитывая продолжающийся спад недвижимости в Китае и стагнацию экономики еврозоны, ожидается, что мировой рост резко замедлится до 2,1% в 2024 году", — отмечает Fitch.

ВВП США

ВВП США, по прогнозу агентства, вырастет на 2,4% в этом году против ранее ожидавшихся 2%, еврозоны — на 0,5%, а не на 0,6%.

Ожидается, что в 2024 году экономика США избежит рецессии и повысится на 1,2%, как прогнозируют в агентстве. Ранее предполагался подъем всего на 0,3%.

ВВП Китая

Экономика Китая увеличится на 5,3% против прежней оценки в 4,8%, emerging markets без учета КНР — на 3,6%, а не на 3,4%, ожидают эксперты.

ВВП еврозоны

Между тем прогноз ВВП еврозоны был ухудшен до 0,7% с 1,1%.

Читайте также: Fitch улучшило прогноз роста ВВП Украины в этом году

Ставки ФРС и ЕЦБ

Аналитики Fitch ожидают еще одного повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в январе 2024 года. Далее, как предполагается, Федрезерв сделает паузу до июля, а затем до конца следующего года снизит ставку на 100 базисных пунктов.

Европейский центральный банк начнет сокращение процентных ставок в апреле, к концу 2024 года она уменьшится на 75 б.п., ожидают в агентстве. При этом Банк Японии, напротив, начнет подъем ставок в следующем году.

Источник: Минфин
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