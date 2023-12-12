ЕС планирует собрать для Украины 15 млрд евро из доходов от замороженных российских активов

Европейская комиссия рассчитывает собрать 15 млрд евро для помощи Украине по доходам от замороженных в Евросоюзе российских активов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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Что известно

12 декабря Брюссель предложит защитить прибыль, полученную от замороженных активов россии в ЕС, с целью сэкономить до 15 млрд евро в пользу Украины, отмечает издание.

Планируется, что целевыми будут только поступления от активов центрального банка России.

По данным источников издания, изначально Еврокомиссия потребует размещать полученную от замороженных активов прибыль на отдельных счетах. На втором этапе плана прибыль будет переведена в общий бюджет ЕС.

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По оценкам Еврокомиссии, это принесет до 3 млрд евро в год или 15 млрд евро в период с 2023 по 2027 год. Сумма будет зависеть от процентных ставок за этот период, уточнило издание.

Государства-члены должны единогласно поддержать план, а также дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем эти деньги смогут перечислить Украине.

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила в прошлом месяце, что ЕК работает над предложением объединить часть прибыли, полученной от замороженных российских государственных активов для помощи Украине и ее послевоенному восстановлению.

По ее словам, стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро. Отмечено, что блок решил, что россия должна заплатить за восстановление Украины.