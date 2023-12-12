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12 декабря 2023, 14:22 Читати українською

Товарооборот Украины за 11 месяцев достиг $90 миллиардов

Товарооборот Украины за январь-ноябрь 2023 года составляет $90 млрд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба .

Товарооборот Украины за январь-ноябрь 2023 года составляет $90 млрд.
Фото:depositphotos

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Товарооборот Украины

«В январе-ноябре 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $57,2 млрд, а экспортировали — на сумму $32,8 млрд», — говорится в сообщении.

При этом облагаемый налогом импорт составил $47,6 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-октябре 2023 года составила 0,49 долл./кг, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Читайте: Розничный товарооборот Украины за полгода вырос на 7,3%

Из каких стран больше всего экспортировали и импортировали

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $9,3 млрд, Польша — $5,9 млрд и Германия — $4,5 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $4,4 млрд, Румынию — на $3,5 млрд, Турцию — на $2,2 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-ноябре 2023 года товаров 65% составили следующие категории товаров: машины, оборудование и транспорт — $17,7 млрд, продукция химической промышленности — $10,1 млрд, топливно-энергетические товары — $9,6 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары — $19,6 млрд, металлы и изделия из них — $3,6 млрд, машины, оборудование и транспорт — $2,7 млрд.

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 526,9 млн грн.

Источник: Минфин
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