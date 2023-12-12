Курс валют на 12 декабря: в банках доллар подскочил на 15 копеек

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Валютный рынок

В обменниках доллар подорожал на 5 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Курс евро вырос на 5 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны по отношению к доллару составляют 37.00−37,65 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,65−37,79, евро — 40,55−40,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,89−36,92 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,76−39,78 грн/евро.

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