Мировая торговля сократится на 5% в 2023 году — UNCTAD

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Прогнозы по мировой торговле

В UNCTAD прогнозируют, что мировая торговля в этом году составит около $30,7 триллиона.

Ожидается, что в 2023 году торговля товарами сократится почти на $2 триллиона, или на 8%. Однако торговля услугами в мире должна вырасти примерно на $500 миллиардов или на 7%.

Сокращение мировой торговли объясняется отчасти недостаточной эффективностью экспорта из развивающихся стран.

«В течение 2023 года мировая торговля испытывала спад, главным образом из-за снижения спроса в развитых странах, низкой эффективности экономик Восточной Азии и снижения цен на сырьевые товары. Эти факторы вместе способствовали заметному сокращению торговли товарами», — заявили в организации.

В UNCTAD отметили, что прогноз мировой торговли в 2024 году остается «очень неопределенным и пессимистическим».

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«Хотя определенные экономические показатели указывают на потенциальные улучшения. Однако постоянная геополитическая напряженность, высокий уровень долга и распространенная экономическая нестабильность, как ожидается, окажут негативное влияние на модели глобальной торговли», — подытожили в организации ООН.

Напомним

Мировые цены на продовольствие в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году снизились на 10,7%, а по сравнению с пересмотренным октябрьским уровнем они не изменились. Их индекс составил 120,4 пункта.