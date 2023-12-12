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12 декабря 2023, 9:52 Читати українською

Мировая торговля сократится на 5% в 2023 году — UNCTAD

Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) заявила, что мировая торговля сократится на 5% в 2023 году по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Reuters.

Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) заявила, что мировая торговля сократится на 5% в 2023 году по сравнению с прошлым годом.
Фото: depositphotos.com

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Прогнозы по мировой торговле

В UNCTAD прогнозируют, что мировая торговля в этом году составит около $30,7 триллиона.

Ожидается, что в 2023 году торговля товарами сократится почти на $2 триллиона, или на 8%. Однако торговля услугами в мире должна вырасти примерно на $500 миллиардов или на 7%.

Сокращение мировой торговли объясняется отчасти недостаточной эффективностью экспорта из развивающихся стран.

«В течение 2023 года мировая торговля испытывала спад, главным образом из-за снижения спроса в развитых странах, низкой эффективности экономик Восточной Азии и снижения цен на сырьевые товары. Эти факторы вместе способствовали заметному сокращению торговли товарами», — заявили в организации.

В UNCTAD отметили, что прогноз мировой торговли в 2024 году остается «очень неопределенным и пессимистическим».

Читайте: ООН: Мировые цены на продовольствие в ноябре снизились на 10,7%

«Хотя определенные экономические показатели указывают на потенциальные улучшения. Однако постоянная геополитическая напряженность, высокий уровень долга и распространенная экономическая нестабильность, как ожидается, окажут негативное влияние на модели глобальной торговли», — подытожили в организации ООН.

Напомним

Мировые цены на продовольствие в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году снизились на 10,7%, а по сравнению с пересмотренным октябрьским уровнем они не изменились. Их индекс составил 120,4 пункта.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 декабря 2023, 10:39
#
Людей стає менше.
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0
parseval
parseval
12 декабря 2023, 10:45
#
Де саме?
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