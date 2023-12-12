12 пакет санкций против россии: Евросоюз близок к согласованию

Государства Европейского Союза приблизились к согласованию следующего, 12-го пакета санкций против россии, который предусматривает запрет на бриллианты российского происхождения и дополнительные ограничения на российскую нефть. Об этом Reuters рассказали четыре информированных источника, пишет Европейская правда.

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Что известно

Согласованные на сегодняшний день формулировки санкций ЕС содержат более жесткие меры по тому, как доказать, что российская нефть торгуется по цене ниже предельной в 60 долларов за баррель.

В то же время, по данным Reuters, предложение Еврокомиссии запретить продажу россии старых нефтяных танкеров, которые могут использоваться для обхода «потолка цен», было смягчено под давлением средиземноморских стран.

В последнем проекте санкций судоходные компании теперь должны только «отчитываться» о таких продажах.

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Также государства ЕС доработали положение о запрете реэкспорта в россию всех товаров, входящих в перечень таможенных кодов Еврокомиссии. Список товаров, как и ожидалось, сократили, а для контроля за выполнением этого положения компании ЕС будут заключать с контрагентами контракты, причем переход на такие контракты будет поэтапным.

Кроме того, члены Евросоюза отказались от предложения обязательно санкционировать «любой перевод средств» российской компанией или гражданином россии за пределы ЕС. Согласно проекту, такое правило будет распространяться на переводы от 100 тысяч евро.

В то же время, в ЕС до сих пор ведутся дискуссии по поводу положений об изъятии санкционных товаров для личного пользования — от личных вещей до автомобилей, а также вероятного продолжения исключений из санкций для государств-членов.

Запрет на импорт непромышленных российских бриллиантов, по словам источников Reuters, уже согласован после соответствующего решения лидеров «Группы семи» на прошлой неделе.

Напомним