Центробанк ЕС подсчитал влияние банкнот евро на природу

Исследование ЕЦБ показывает, что влияние использования банкнот евро на природу равно эквиваленту 8 км пробега автомобиля или лишь 0,01% общего влияния на окружающую среду от годовой потребительской деятельности европейца. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Как отмечается, исследование измеряло потенциальное влияние всех видов деятельности в полном цикле производства банкнот евро — от закупки сырья, производства, распространения и обращения до утилизации национальными центральными банками стран еврозоны.

Основными факторами, влияющими на экологический след от банкнот евро как платежного средства, являются энергопотребление банкоматов и транспортировка, а также обработка банкнот регуляторами, производство бумаги и проверка подлинности банкнот в банкоматах. Длительный срок службы банкнот и тот факт, что они используются для многих платежей, означает, что влияние производства банкнот меньше, чем влияние транспортировки и распространения.

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С 2004 года ЕС прилагает усилия для уменьшения влияния банкнот евро на окружающую среду, например, используя только 100% экологически чистый хлопок и запрещая утилизацию отходов банкнот на свалках.

Кроме того, производители банкоматов и банки добились прогресса в уменьшении влияния своих устройств на окружающую среду. Опубликованное исследование показывает, что повышение энергоэффективности банкоматов способствовало уменьшению их влияния на окружающую среду на 35% в период с 2004 по 2019 год.