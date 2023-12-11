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11 декабря 2023, 14:36 Читати українською

На рынке чипов появится новинка, которая станет основой для передовых технологий

Ведущие компании в области производства чипов TSMC, Samsung и Intel заявили о создании чипов следующего поколения, которые станут основой новых смартфонов, центров обработки данных и искусственного интеллекта, пишет Financial Times.

Ведущие компании в области производства чипов TSMC, Samsung и Intel заявили о создании чипов следующего поколения, которые станут основой новых смартфонов, центров обработки данных и искусственного интеллекта, пишет Financial Times.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиНовые наночипыВедущие производители полупроводников стремятся создать так называемые 2-нанометровые процессорные чипы.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые наночипы

Ведущие производители полупроводников стремятся создать так называемые 2-нанометровые процессорные чипы. Эти чипы определят будущее отрасли стоимостью $500 млрд.

Как пишет издание, компания TSMC из Тайваня остается лидером на этом рынке. Впрочем, Samsung и Intel пытаются сократить разрыв и определяющими в этом будут новые продукты.

Любая компания, которая станет технологическим лидером в сфере передовых полупроводников следующего поколения, будет иметь хорошие возможности для доминирования в отрасли, пишут Financial Times.

Прогнозируется резкое повышение спроса на чипы для центров обработки данных, обеспечивающих генеративные услуги искусственного интеллекта.

Конкуренция

TSMC уже продемонстрировала результаты технологических испытаний своих прототипов N2 (2-нанометра) некоторым из своих крупнейших клиентов, в том числе Apple и Nvidia.

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В то же время в Samsung заявили, что корейский производитель чипов предлагает пониженные цены на свои последние 2-нанометровые прототипы, пытаясь привлечь интерес крупных клиентов, в том числе Nvidia.

Бывший лидер рынка Intel также сделал смелое заявление о выпуске чипов следующего поколения к концу следующего года. Это может вернуть компании преимущество над азиатскими конкурентами.

Источник: Минфин
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