Цены на золото упали ниже $2000 после данных по рынку труда США

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 декабря 2023, 11:41 Читати українською

Цены на золото упали ниже $2000 после данных по рынку труда США

Цены на золото упали ниже ключевых уровней на азиатских торгах в понедельник, поскольку сильные данные по рынку труда в США заставили трейдеров пересмотреть надежды на то, что Федеральная резервная система начнет снижать процентную ставку раньше в 2024 году.

Цены на золото упали ниже ключевых уровней на азиатских торгах в понедельник, поскольку сильные данные по рынку труда в США заставили трейдеров пересмотреть надежды на то, что Федеральная резервная система начнет снижать процентную ставку раньше в 2024 году.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКак изменилась ценаСпотовое золото упало ниже отметки $2000 за унцию, что ознаменовало резкий откат от рекордных максимумов, достигнутых на прошлой неделе.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменилась цена

Спотовое золото упало ниже отметки $2000 за унцию, что ознаменовало резкий откат от рекордных максимумов, достигнутых на прошлой неделе. Устойчивый доллар и признаки укрепления экономики США оказали ключевое влияние на желтый металл на фоне улучшения настроений в отношении рисков.

К 23:19 по восточному времени (04:19 по Гринвичу) спотовое золото упало на 0,4% до $1996,24 за унцию, а фьючерсы на золото с истекающим в феврале сроком действия упали на 0,1% до $2012,75 за унцию. Оба инструмента торговались примерно на 150 долларов ниже рекордных максимумов, достигнутых на прошлой неделе.

Читайте: Золото поставило новый ценовой рекорд: 3 сценария для тех, кто уже вложился в этот актив

Трейдеры также с опаской относятся к золоту перед заседанием ФРС, которое состоится на этой неделе, и на котором, как ожидается, центральный банк предложит сохранить процентную ставку на прежнем уровне.

Но за перспективами ФРС по смягчению денежно-кредитной политики в 2024 году будут пристально следить, тем более что последние данные свидетельствуют о сильной динамике рынка труда в США.

Пятничные данные по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе США заставили рынок резко сократить ожидания снижения ставки уже в марте 2024 года, что вызвало значительные потери для золота.

Аппетит к риску также повысился после публикации данных, поскольку они свидетельствовали о достаточной силе экономики США для возможности «мягкой посадки». Цены на золото упали, в то время как фондовые индексы выросли.

Помимо ФРС, на этой неделе должны быть приняты решения по процентным ставкам Банка Англии, Европейского центрального банка и Швейцарского национального банка, причем все 3 банка, скорее всего, заявят о повышении процентных ставок на более длительный срок.

Повышение процентных ставок негативно сказывается на ценах на золото, поскольку повышает стоимость возможности инвестирования в желтый металл, который не приносит доходности.

В конце недели также должны выйти данные по инфляции в США за ноябрь.

Цены на медь

Среди промышленных металлов цены на медь упали в понедельник на фоне слабых экономических сигналов из основного импортера — Китая.

Фьючерс на медь со сроком в марте упал на 0,6% до $3,8087 за фунт.

Данные, опубликованные в выходные, показали, что китайский индекс потребительских цен сократился в ноябре второй месяц подряд, в то время как сокращение индекса цен производителей углубилось уже четырнадцатый месяц подряд.

Данные указывают на то, что крупнейший в мире импортер меди, скорее всего, столкнется с устойчивой экономической слабостью в ближайшие месяцы, так как расходы не смогут увеличиться, несмотря на продолжающиеся меры по повышению ликвидности со стороны Пекина.

Слабые показатели инфляции в значительной степени затмили недавние данные, свидетельствующие о том, что китайский импорт меди в ноябре оставался на высоком уровне.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами