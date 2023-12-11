Цены на золото упали ниже $2000 после данных по рынку труда США

Цены на золото упали ниже ключевых уровней на азиатских торгах в понедельник, поскольку сильные данные по рынку труда в США заставили трейдеров пересмотреть надежды на то, что Федеральная резервная система начнет снижать процентную ставку раньше в 2024 году.

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Как изменилась цена

Спотовое золото упало ниже отметки $2000 за унцию, что ознаменовало резкий откат от рекордных максимумов, достигнутых на прошлой неделе. Устойчивый доллар и признаки укрепления экономики США оказали ключевое влияние на желтый металл на фоне улучшения настроений в отношении рисков.

К 23:19 по восточному времени (04:19 по Гринвичу) спотовое золото упало на 0,4% до $1996,24 за унцию, а фьючерсы на золото с истекающим в феврале сроком действия упали на 0,1% до $2012,75 за унцию. Оба инструмента торговались примерно на 150 долларов ниже рекордных максимумов, достигнутых на прошлой неделе.

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Трейдеры также с опаской относятся к золоту перед заседанием ФРС, которое состоится на этой неделе, и на котором, как ожидается, центральный банк предложит сохранить процентную ставку на прежнем уровне.

Но за перспективами ФРС по смягчению денежно-кредитной политики в 2024 году будут пристально следить, тем более что последние данные свидетельствуют о сильной динамике рынка труда в США.

Пятничные данные по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе США заставили рынок резко сократить ожидания снижения ставки уже в марте 2024 года, что вызвало значительные потери для золота.

Аппетит к риску также повысился после публикации данных, поскольку они свидетельствовали о достаточной силе экономики США для возможности «мягкой посадки». Цены на золото упали, в то время как фондовые индексы выросли.

Помимо ФРС, на этой неделе должны быть приняты решения по процентным ставкам Банка Англии, Европейского центрального банка и Швейцарского национального банка, причем все 3 банка, скорее всего, заявят о повышении процентных ставок на более длительный срок.

Повышение процентных ставок негативно сказывается на ценах на золото, поскольку повышает стоимость возможности инвестирования в желтый металл, который не приносит доходности.

В конце недели также должны выйти данные по инфляции в США за ноябрь.

Цены на медь

Среди промышленных металлов цены на медь упали в понедельник на фоне слабых экономических сигналов из основного импортера — Китая.

Фьючерс на медь со сроком в марте упал на 0,6% до $3,8087 за фунт.

Данные, опубликованные в выходные, показали, что китайский индекс потребительских цен сократился в ноябре второй месяц подряд, в то время как сокращение индекса цен производителей углубилось уже четырнадцатый месяц подряд.

Данные указывают на то, что крупнейший в мире импортер меди, скорее всего, столкнется с устойчивой экономической слабостью в ближайшие месяцы, так как расходы не смогут увеличиться, несмотря на продолжающиеся меры по повышению ликвидности со стороны Пекина.

Слабые показатели инфляции в значительной степени затмили недавние данные, свидетельствующие о том, что китайский импорт меди в ноябре оставался на высоком уровне.