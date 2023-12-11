Курс валют на 11 декабря: в обменниках доллар подскочил на 20 копеек

В понедельник, 11 декабря, на наличном рынке курс доллара по покупке и продаже не изменился. Евро в покупке не изменилось, а в продаже потеряло 5 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подорожал на 20 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Курс евро вырос на 14 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,45 грн. Евро покупают за 40,00 грн., а продают за 40,55 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,55−37,58, евро — 40,39−40,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,76−36,78 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,54−39,55 грн/евро.

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