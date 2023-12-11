Fintech Farm Дмитрий Дубилет планирует выход на рынок Индии

Fintech Farm, развивающая необанки в нескольких странах, решила закрыть проект в Нигерии под брендом Fibo.

Инвестиции в индийский рынок на первом этапе — до $5 млн, отметил Бескровный. «Это до момента, когда будет полноценный продукт и первые 50 000−100 000 клиентов», — уточнил он.

Fintech Farm не разглашает название локального банка-партнера в Индии.

«Пока дорабатываем юридическую сторону партнерства», — объясняет Бескровный. Еще на двух рынках в Азии продолжаются переговоры с партнерами, поэтому компания пока не анонсирует выход на них, добавляет он. Компания давно прорабатывала этот рынок, говорит Бескровный. Потенциал Индии оценивает в сотни миллионов клиентов.

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Индия станет четвертым рынком для Fintech Farm. В 2021 году компания вышла в Азербайджан с необанком Leobank, который имеет 1,1 млн клиентов и в конце 2022-го достиг точки безубыточности и стал прибыльным. Во Вьетнаме Fintech Farm вместе с местным Orient Commercial Bank развивает Liobank, у которого 200 000 клиентов.

«Сейчас начинаем масштабироваться и планируем выйти во Вьетнаме на 1 млн клиентов в следующем году», — говорит Бескровный.

Совокупный объем инвестиций в компанию с момента старта в конце 2021-го с учетом follow-ons (дофинансирование вне раундов) составляет уже $35 млн, уточняет Бескровный.

Вторым рынком была Нигерия (Fibo), но, в конце концов, это направление пришлось закрыть, сообщил Бескровный. Проект работал на собственной финансовой лицензии и выпускал карты в ограниченном партнерстве с Providus Bank.

«Страна, на наш взгляд, экономически пошла не в ту сторону, которую мы ожидали, — говорит соучредитель Fintech Farm. — Достаточно сложно было вести бизнес с точки зрения доходов наших клиентов».

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