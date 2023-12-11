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11 декабря 2023, 9:37 Читати українською

Fintech Farm Дмитрий Дубилет планирует выход на рынок Индии

Британский стартап Fintech Farm Дмитрия Дубилета и партнеров готовится к запуску проекта в Индии. Компания уже подписала контракт с местным банком-партнером и планирует официально стартовать в этой стране летом 2024 года, сообщил Forbes соучредитель Fintech Farm Николай Бескровный.

Британский стартап Fintech Farm Дмитрия Дубилета и партнеров готовится к запуску проекта в Индии.
Фото: dev.ua

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Fintech Farm, развивающая необанки в нескольких странах, решила закрыть проект в Нигерии под брендом Fibo.

Выход на рынок Индии

Инвестиции в индийский рынок на первом этапе — до $5 млн, отметил Бескровный. «Это до момента, когда будет полноценный продукт и первые 50 000−100 000 клиентов», — уточнил он.

Fintech Farm не разглашает название локального банка-партнера в Индии.

«Пока дорабатываем юридическую сторону партнерства», — объясняет Бескровный. Еще на двух рынках в Азии продолжаются переговоры с партнерами, поэтому компания пока не анонсирует выход на них, добавляет он. Компания давно прорабатывала этот рынок, говорит Бескровный. Потенциал Индии оценивает в сотни миллионов клиентов.

Читайте: Не взлетело: Основатели monobank закрывают проект Koto в Британии

Индия станет четвертым рынком для Fintech Farm. В 2021 году компания вышла в Азербайджан с необанком Leobank, который имеет 1,1 млн клиентов и в конце 2022-го достиг точки безубыточности и стал прибыльным. Во Вьетнаме Fintech Farm вместе с местным Orient Commercial Bank развивает Liobank, у которого 200 000 клиентов.

«Сейчас начинаем масштабироваться и планируем выйти во Вьетнаме на 1 млн клиентов в следующем году», — говорит Бескровный.

Совокупный объем инвестиций в компанию с момента старта в конце 2021-го с учетом follow-ons (дофинансирование вне раундов) составляет уже $35 млн, уточняет Бескровный.

Вторым рынком была Нигерия (Fibo), но, в конце концов, это направление пришлось закрыть, сообщил Бескровный. Проект работал на собственной финансовой лицензии и выпускал карты в ограниченном партнерстве с Providus Bank.

«Страна, на наш взгляд, экономически пошла не в ту сторону, которую мы ожидали, — говорит соучредитель Fintech Farm. — Достаточно сложно было вести бизнес с точки зрения доходов наших клиентов».

Напомним

Fintech Farm — серийный производитель необанков, кооперирующийся с банками в разных странах и разрабатывающий и сопровождающий для них финтех-сервис. По схожей модели в Украине работает monobank (действует на базе Универсал Банка Сергея Тигипко), соучредителем которого является фаудер Fintech Farm Дубилет.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+10
MaxTirpiz
MaxTirpiz
11 декабря 2023, 9:59
#
«серійний виробник необанків» — пирамида ?
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+30
gorobezus
gorobezus
11 декабря 2023, 10:01
#
Ну, в Европе они уже пролетели, на очереди — Индия.
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
11 декабря 2023, 10:19
#
Учитывая что индусы шануют британское право — пролетят и там
+
0
Pumbovik
Pumbovik
11 декабря 2023, 11:10
#
В Европе их проекты прогорели, лучше б инвестированные миллионы задонатили в БФ, было б больше пользы
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