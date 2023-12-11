ООН: Мировые цены на продовольствие в ноябре снизились на 10,7%

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Как изменились цены

Индекс цен на зерновые снизился на 3% по сравнению с октябрем. Тем временем, цены на растительное масло выросли на 3,4%.

Также индекс цен на молочную продукцию ФАО вырос на 2,2% по сравнению с октябрем благодаря высокому импортному спросу на масло и сухое обезжиренное молоко со стороны покупателей из Северо-Восточной Азии, а также повышению внутреннего спроса в преддверии зимних праздников в Западной Европе.

«Индекс цен на сахар ФАО вырос на 1,4% по сравнению с месяцем, в среднем в ноябре на 41,1% выше, чем в том же месяце прошлого года, под влиянием повышенной обеспокоенности доступностью глобального экспорта на фоне ухудшения перспектив производства в двух ведущих странах-экспортерах, Таиланде и Индии из-за суровых сухих погодных условий, связанных с событием Эль-Ниньо», — говорится в сообщении.

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Кроме того, индекс цен на мясо снизился на 0,4%, отражая незначительное падение мировых цен на мясо птицы, свиней и крупного рогатого скота, в основном благодаря крупному экспортному предложению.

Мировое производство зерновых

Также организация оценивает мировое производство зерновых в 2023 году на уровне 2,82 млрд тонн, что на 0,9% больше, чем в предыдущем году, и на 10,3 млн тонн выше предыдущего рекорда, достигнутого в 2021 году.

В ФАО ожидают, что мировые запасы зерновых к концу сезона 2024 возрастут на 2,7% и достигнут нового рекордного уровня. Согласно последним прогнозам, глобальное соотношение запасов зерновых к потреблению составит 30,8% в 2023/24, что указывает на общий комфортный уровень предложения.

Добавляется, что мировая торговля зерновыми в 2023/24 годах несколько сократится до 468,4 млн тонн, что на 1,8% ниже уровня 2022/23 годов.