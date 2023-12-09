Объем торгов новым токеном Jito за сутки превысил $1 миллиард

На крипторынке 8 декабря начали торговать новым токеном Jito (JTO) на базе Solana. Объем торгов за первые сутки превысил $1 миллиард. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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Старт торгов

На старте котировки JTO достигали $6, но впоследствии скорректировались и к моменту написания материала цена составляет $3,78 за одну монету. Капитализация токена $434 млн.

Динамика капитализации JTO за два дня / Скриншот CoinMarketCap

Общая эмиссия токена составляет 1 млрд монет, из которых в настоящее время в обращении выпущено 115 млн JTO.

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Из них 80 млн монет было выделено на airdrop для ранних пользователей протокола, а также на отдельные ассигнования для валидаторов и других участников сообщества.

Цель монеты

Как отмечают на ForkLog, Jito создает инфраструктуру, снижающую негативное влияние от ботов на основную экосистему Solana. По заявлению разработчиков, сеть валидаторов Jito управляет 40% заблокированных активов. За последние сутки Solana выросла на 5%.