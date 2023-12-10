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10 декабря 2023, 14:10 Читати українською

Сербия и Болгария достроили газопровод, чтобы уменьшить зависимость от россии

Сербия и Болгария достроили газопровод, который позволит этим странам снизить зависимость от россии. Об этом пишет Bloomberg.

Сербия и Болгария достроили газопровод, который позволит этим странам снизить зависимость от россии.

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Длина газовой трубы составляет 170 км, она тянется от сербского города Ниш до столицы Болгарии Софии. Газопровод дает возможность получать голубое топливо из Греции и Азербайджана.

Мощность газопровода 1,8 млрд кубометров. Такой объем позволит Сербии покрыть до 60% потребления. Болгария также получит доступ к сети.

Работы по строительству трубы начались в феврале 2023 года. Газопровод торжественно открыли три президента (Сербии, Болгарии и Азербайджана) в воскресенье, 10 декабря.

Ранее Минфин писал о том, что запасы газа в ЕС близки к полной загрузке, что заставляет энергетические компании Союза размещать избыточные запасы в Украине накануне пикового спроса зимой.

Читайте также: Украинцев предупредили о повышении акциза на газ в три раза

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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